Trước 15-10 phải bàn giao mặt bằng dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2

(GLO)- Tiến độ giải phóng mặt bằng dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 đang được tỉnh thúc đẩy nhằm bảo đảm triển khai dự án đúng kế hoạch. Các địa phương, đơn vị liên quan được yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm những phần việc còn tồn đọng.

Dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 đi qua địa bàn 7 xã của Gia Lai.

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Hiện nay, tiến độ bồi thường, bàn giao mặt bằng dự án đoạn qua địa bàn xã Chư Sê đang chậm so với yêu cầu. Địa phương hiện còn 13/41 vị trí móng trụ chưa bàn giao mặt bằng và mới chi trả tiền bồi thường hành lang tuyến cho 11/342 hộ dân.

Tại văn bản số 788/TB-UBND thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế trong buổi làm việc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án với các xã, ngành, đơn vị liên quan vào ngày 11-9 vừa qua đã yêu cầu xã Chư Sê tập trung tuyên truyền, vận động, hoàn tất chi trả bồi thường và bàn giao toàn bộ mặt bằng móng trụ, hành lang tuyến còn lại trước ngày 15-10. Trường hợp hộ dân không chấp hành, xã hoàn thiện hồ sơ, thực hiện các biện pháp cưỡng chế và tổ chức bảo vệ thi công, bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công đúng thời hạn nêu trên. Quá thời hạn ngày 15-10, nếu không hoàn thành bàn giao mặt bằng, giao Sở Công Thương rà soát, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý trách nhiệm của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã Chư Sê trong thực hiện nhiệm vụ.

Không chỉ Chư Sê, UBND các xã Ia Tôr, Ia Le, Chư Pưh, Ia Hrú và Bờ Ngoong cũng được yêu cầu khẩn trương tuyên truyền, vận động, chi trả bồi thường và bàn giao phần hành lang tuyến còn lại, hoàn thành trước ngày 20-9.

Về phía chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung khẩn trương xây dựng, gửi kế hoạch thi công cho UBND các xã Chư Sê, Ia Tôr, Ia Le, Chư Pưh, Ia Hrú và Bờ Ngoong; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tổ chức thi công ngay khi có mặt bằng, bảo đảm tiến độ dự án.

Việc UBND tỉnh đặt ra các mốc thời gian cụ thể, đồng thời gắn tiến độ GPMB với trách nhiệm của người đứng đầu cho thấy yêu cầu đang được đặt ở mức cao hơn đối với dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2.

Dự án đường dây 220kV Pleiku 2 - Krông Buk mạch 2 do Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia làm chủ đầu tư, có tổng vốn gần 804 tỷ đồng, đi qua địa bàn 2 tỉnh Gia Lai và Đăk Lăk; chiều dài tuyến đường dây gần 120 km, kết nối từ Trạm biến áp 500kV Pleiku 2 đến Trạm biến áp 220kV Krông Buk. Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, tuyến đường dây đi qua 7 xã gồm: Gào, Ia Tôr, Bờ Ngoong, Chư Sê, Ia Hrú, Chư Pưh, Ia Le; với chiều dài 64,15 km, gồm 127 vị trí móng trụ.