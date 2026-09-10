Rà soát phương án ứng phó thiên tai tại 3 xã Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên

(GLO)- Sáng 9-9, Tổ công tác liên ngành số 3 của tỉnh, do Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công an tỉnh làm Tổ trưởng, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại 3 xã Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên.

Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên là các địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông khi xảy ra mưa lớn kéo dài. Vì vậy, các địa phương tập trung rà soát khu vực xung yếu, xác định hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng, điểm sơ tán và lực lượng, phương tiện ứng phó.

Quang cảnh buổi làm việc với 3 xã Vân Canh, Canh Vinh và Canh Liên. Ảnh: X.Đ

Tại xã Canh Liên, địa phương đã rà soát 17 điểm sơ tán tập trung, sức chứa khoảng 1.400 người; cập nhật danh sách các hộ dân trong vùng nguy hiểm để chủ động di dời. Với kịch bản sạt lở đất, xã dự kiến di dời 65 hộ, 234 người, trong đó 32 hộ với 110 người được bố trí tại các điểm sơ tán tập trung.

Xã xây dựng phương án trực 24/24 giờ khi có thiên tai; thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, cầu, cống, ngầm tràn và khu vực xung yếu; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư, lương thực và thông tin liên lạc dự phòng.

Lãnh đạo xã Canh Liên báo cáo phương án phòng, chống thiên tai năm 2026. Ảnh: Bình Dương

Tại xã Vân Canh, phương án ứng phó thiên tai năm 2026 được xây dựng với 4 kịch bản ứng phó bão, 3 kịch bản ứng phó lũ, cùng các tình huống lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu, giao thông chia cắt, mất điện và mất thông tin liên lạc.

Toàn xã bố trí 54 điểm sơ tán tập trung, sức chứa hơn 6.200 người. Xã dự kiến sơ tán 731 hộ, 2.427 người, khi xảy ra bão cấp độ 4 và 5; 159 hộ, 467 người khi xảy ra lũ cấp độ 2. Theo phương châm “4 tại chỗ”, xã có khả năng huy động 248 người, 1 xuồng máy, 15 ô tô vận tải, 2 máy xúc, 1 máy ủi, hàng trăm áo phao và gần 5.000 bao cát phục vụ ứng phó.

Đối với xã Canh Vinh, phương án ứng phó thiên tai năm 2026 được cập nhật, cụ thể hóa theo từng khu vực, cấp độ rủi ro và tình huống thiên tai. Qua rà soát, xã xác định một số khu vực có nguy cơ cao như làng Canh Giao với 72 hộ, 246 người; khu vực phía Nam khu dân cư Kà Te khoảng 35 hộ, 140 người có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi lũ quét, đất đá bồi lấp; khu vực Cầu Suối Mây có 72 hộ, 292 người có khả năng bị chia cắt khi xảy ra lũ lớn.

Trên cơ sở đó, Canh Vinh chủ động chuẩn bị phương án sơ tán, cứu hộ, huy động lực lượng, phương tiện và vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”, sơ tán từ sớm, ưu tiên bảo vệ tính mạng người dân.

Qua kiểm tra, Tổ công tác yêu cầu 3 xã tiếp tục rà soát, bổ sung phương án theo từng cấp độ thiên tai; xác định cụ thể khu vực nguy hiểm, số hộ cần di dời, địa điểm sơ tán, lực lượng và phương tiện phục vụ ứng phó. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, cập nhật kịp thời diễn biến thời tiết để chủ động xử lý tình huống.

Lãnh đạo xã Canh Vinh báo cáo phương án phòng, chống thiên tai năm 2026.

﻿ Ảnh: Bình Dương

Kết luận kiểm tra, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên đề nghị các địa phương hoàn thiện phương án theo hướng cụ thể, sát thực tế và thực chất. Trong đó, hoàn thiện 4 kịch bản ứng phó bão, 3 kịch bản ứng phó lũ theo từng cấp độ; thực hiện “5 rõ”, gắn với phương châm “4 tại chỗ”; rà soát, phân loại các nhóm đối tượng yếu thế để có phương án bảo vệ, hỗ trợ và sơ tán phù hợp.

Đối với địa bàn miền núi, cần đặc biệt chú trọng cảnh báo, nhận diện nguy cơ và tổ chức sơ tán sớm người dân trước khả năng lũ ống, lũ quét lên nhanh, gây chia cắt cục bộ. Đồng thời, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu về dân cư, khu vực nguy hiểm, lực lượng, phương tiện và điểm sơ tán, phục vụ hiệu quả công tác chỉ huy, điều hành.