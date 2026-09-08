Kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai tại khu vực An Lão, An Nhơn

(GLO)- Ngày 8-9, Tổ công tác liên ngành số 3 của tỉnh do Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công an tỉnh làm Tổ trưởng đã kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại khu vực An Lão và An Nhơn.

Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Công an tỉnh làm việc với các xã khu vực An Lão. Ảnh: Bình Dương

Tại khu vực An Lão (gồm các xã An Hòa, An Vinh, An Lão và An Toàn), tổ công tác đã tập trung rà soát phương án ứng phó với lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt và chia cắt giao thông. Đây là địa bàn miền núi, địa hình phức tạp, dân cư phân tán, nhiều tuyến giao thông qua đồi núi, sông suối, việc xác định các khu vực có nguy cơ cao, điểm xung yếu, khả năng tiếp cận và hỗ trợ người dân khi xảy ra thiên tai được đặc biệt chú trọng.

Tổ kiểm tra yêu cầu các địa phương nắm chắc địa bàn, xác định cụ thể khu vực có nguy cơ cao; chủ động phương án cảnh báo, sơ tán dân; bố trí lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời, duy trì nghiêm chế độ trực, bảo đảm thông tin liên lạc và thường xuyên cập nhật diễn biến thời tiết.

Quang cảnh buổi làm việc với các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và xã An Nhơn Tây. Ảnh: Bình Dương

Tại khu vực An Nhơn (gồm các phường Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Bắc, An Nhơn Nam và xã An Nhơn Tây), tổ công tác tập trung kiểm tra là khả năng ứng phó với mưa lớn, ngập lụt tại các khu dân cư, tuyến giao thông và công trình có nguy cơ bị ảnh hưởng. Các địa phương được yêu cầu chủ động theo dõi lượng mưa, mực nước; rà soát các điểm có nguy cơ ngập sâu, ách tắc giao thông; tổ chức lực lượng xử lý ngay từ cơ sở. Cùng với đó, cần phân công rõ lực lượng phụ trách từng địa bàn, chuẩn bị phương tiện và bảo đảm thông tin được cập nhật kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.

Kết luận buổi làm việc, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên đề nghị các địa phương rút kinh nghiệm từ thực tiễn ứng phó thiên tai những năm trước, tiếp tục rà soát, bổ sung phương án theo đặc điểm từng địa bàn, từng cấp độ thiên tai; xác định rõ lực lượng, phương tiện, địa điểm sơ tán và khả năng huy động khi có tình huống.

Đặc biệt, các địa phương phải cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành phòng, chống thiên tai, gồm thông tin dân cư, khu vực có nguy cơ, điểm xung yếu, lực lượng, phương tiện và địa điểm sơ tán.

Dữ liệu phải được cập nhật thường xuyên, bảo đảm khi xảy ra tình huống, các cấp nhanh chóng nắm tình hình, xác định khu vực cần ưu tiên và triển khai lực lượng phù hợp; nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, chỉ đạo và điều hành từ sớm, từ cơ sở, hạn chế bị động, bất ngờ và giảm thấp nhất thiệt hại do thiên tai.