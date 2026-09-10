Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại phường Quy Nhơn

(GLO)- Sáng 10-9, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Gia Lai tiến hành giám sát chuyên đề về việc quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc trên địa bàn phường Quy Nhơn.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì buổi làm việc. Cùng tham dự có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương và các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Theo UBND phường Quy Nhơn, sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính từ ngày 1-7-2025, phường đã tổ chức bàn giao, tiếp nhận, kiểm kê, rà soát và quản lý tài sản công là trụ sở làm việc.

Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Nguyễn Đức Toàn báo cáo tại buổi làm việc.

﻿Ảnh: N.H

Hiện, UBND phường quản lý 5 cơ sở trụ sở làm việc, tổng diện tích đất 5.757,51 m², diện tích sàn xây dựng 2.146,61 m², diện tích sàn sử dụng 4.985,82 m². Việc bàn giao, tiếp nhận được thực hiện trên cơ sở đối chiếu hồ sơ pháp lý, danh mục tài sản và hiện trạng thực tế.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Việc bố trí trụ sở cho bộ máy sau sắp xếp được thực hiện cơ bản phù hợp với nhu cầu thực tế. 4/5 cơ sở đang được bố trí, sử dụng phục vụ hoạt động của UBND phường và các cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoạt động không bị gián đoạn.

Ông Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, thành viên đoàn giám sát phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.H

Công tác quản lý, bảo vệ tài sản được phân công cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp quản lý, sử dụng; việc kiểm kê, cập nhật thông tin, theo dõi biến động và quản lý tài sản được thực hiện theo quy định.

Đối với trụ sở dôi dư, phường đã xử lý 1 cơ sở là trụ sở UBND phường Thị Nại (cũ) tại số 129 Đống Đa, diện tích đất 422,50 m². Cơ sở này đã được bàn giao cho Hội Cựu chiến binh tỉnh theo Quyết định số 2969/QĐ-UBND ngày 13-7-2026 của UBND tỉnh Gia Lai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: N.H

Về hồ sơ đất đai, phường rà soát pháp lý đối với cả 5/5 cơ sở; trong đó 4/5 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Riêng cơ sở tại số 167 Lê Lợi chưa được cấp giấy chứng nhận; UBND phường đang tiếp tục rà soát, thu thập hồ sơ, xác định nguồn gốc, diện tích, ranh giới đất để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại trụ sở Ban Chỉ huy Quân sự phường Quy Nhơn trên đường Đặng Văn Ngữ (phường Quy Nhơn). Ảnh: N.H

Đoàn giám sát khảo sát thực tế tại trụ sở Hội Chữ Thập đỏ TP Quy Nhơn (cũ) trên đường Lê Lợi, phường Quy Nhơn. Ảnh: N.H

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng tài sản công vẫn còn một số khó khăn. Một số hồ sơ pháp lý, hồ sơ đất đai, hồ sơ kỹ thuật chưa đầy đủ; việc đối chiếu hồ sơ với hiện trạng thực tế còn vướng mắc. Dữ liệu tài sản được tiếp nhận từ nhiều nguồn, qua nhiều thời kỳ nên cần tiếp tục chuẩn hóa, hạch toán và cập nhật. Một số trụ sở sử dụng lâu năm có dấu hiệu xuống cấp, cần sửa chữa, cải tạo, trong khi kinh phí còn phụ thuộc khả năng cân đối ngân sách.

Tại buổi giám sát, các đại biểu trao đổi, làm rõ thêm về việc bảo đảm diện tích làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức tại các trụ sở mới; phương án quản lý, sử dụng và xử lý trụ sở sinh hoạt ở các tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp…

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cho biết, Gia Lai là 1 trong 12 tỉnh, thành phố được Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công là trụ sở làm việc sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính”.

Việc giám sát nhằm đánh giá đúng thực trạng, nhận diện tồn tại, hạn chế, làm rõ nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách, pháp luật, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, chống lãng phí.

Nhấn mạnh công tác quản lý và sử dụng tài sản công dôi dư là vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm, đồng chí Châu Ngọc Tuấn lưu ý phường Quy Nhơn tiếp tục rà soát, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài sản công sau sắp xếp. Trong đó, cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý đối với cơ sở nhà, đất; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công đã giao cho các phòng, đơn vị chuyên môn.

Đặc biệt, phường cần rà soát kỹ các nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng tại các tổ dân phố dôi dư sau sắp xếp, bảo đảm đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân, tránh xử lý theo hướng thanh lý hoặc cho thuê làm ảnh hưởng không gian sinh hoạt chung.

Đối với trụ sở, tài sản dôi dư không còn nhu cầu sử dụng, đồng chí Châu Ngọc Tuấn yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiên cứu phương án xử lý đúng trình tự, thủ tục pháp luật; quá trình xử lý, đấu giá phải công tâm, minh bạch. Những vướng mắc, phát sinh, phường Quy Nhơn cần kịp thời xử lý hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định.