Từ 1-9, người dân được biết gì về thu hồi đất, giá đất, bồi thường?

(GLO)- Từ ngày 1-9-2026, nhiều thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất như kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc diện phải được công khai theo quy định của Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16.

Luật Tiếp cận thông tin số 01/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 23-4-2026 và chính thức có hiệu lực từ ngày 1-9-2026. Luật mới thay thế Luật Tiếp cận thông tin năm 2016, đồng thời mở rộng phạm vi các thông tin mà cơ quan, đơn vị có trách nhiệm công khai.

Nhiều thông tin liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của người sử dụng đất như kế hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc diện phải được công khai theo quy định. Ảnh: Phương Vi

Trong lĩnh vực đất đai, người dân sẽ có thêm cơ sở để tiếp cận các thông tin liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giá đất.

Đối với các dự án, công trình trên địa bàn, các thông tin về thu hồi đất; phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cũng thuộc danh mục thông tin phải được công khai theo quy định của luật.

Bên cạnh đó, các thông tin phải công khai còn có kết quả điều tra, đánh giá đất đai; quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc; mốc giới sử dụng đất trong hành lang bảo vệ an toàn.

Việc bổ sung các nội dung này vào danh mục thông tin phải công khai được kỳ vọng góp phần tăng tính minh bạch, giúp người dân chủ động tiếp cận thông tin liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của mình khi có quy hoạch, dự án hoặc hoạt động thu hồi đất trên địa bàn.