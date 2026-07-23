Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai làm việc với UBND tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật đất đai

(GLO)- Chiều 23-7, Đoàn khảo sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai đã làm việc với UBND tỉnh liên quan đến tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Làm việc với đoàn khảo sát có Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tham gia chương trình của đoàn khảo sát có Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương; các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội: Lê Hoàng Anh, Phạm Ngọc Lâm và các đại biểu của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau hơn 1 năm triển khai thi hành Luật Đất đai 2024, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực.

Tỉnh đã kịp thời ban hành các kế hoạch, văn bản triển khai Luật; đồng thời thực hiện phân cấp, phân quyền theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1-7-2025, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và giảm chi phí cho người dân.

Trong lĩnh vực cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, từ ngày 1-7-2025 đến 17-6-2026, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 335.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt trên 94%, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giai đoạn đầu năm 2026 đạt 94%.

Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện công khai, đúng quy định, tạo sự đồng thuận của người dân; bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất năm 2026 được ban hành kịp thời, phục vụ việc thực hiện nghĩa vụ tài chính và bồi thường khi nhà nước thu hồi đất.

Đối với chính sách hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề cho người bị thu hồi đất nông nghiệp, tỉnh áp dụng mức hỗ trợ bằng 3 lần giá đất nông nghiệp cùng loại theo bảng giá đất của tỉnh. Tuy nhiên, qua rà soát, hầu hết địa phương chưa phát sinh trường hợp cần hỗ trợ trên diện rộng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trọng Lợi

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung trao đổi, làm rõ nhiều nội dung liên quan đến việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung rà soát những quy định còn chồng chéo giữa Luật Đất đai và các luật có liên quan; tình hình xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai; nguyên nhân một số chính sách triển khai còn chậm hoặc hiệu quả chưa cao; việc thực hiện chính sách đối với người bị thu hồi đất; công tác hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở...

Các đại biểu cũng thảo luận về những vướng mắc trong cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp; quy trình giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; việc áp dụng bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất trong giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và bồi thường, giải phóng mặt bằng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực.

Các cấp, ngành đã tập trung triển khai các quy định của pháp luật về đất đai, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, từng bước nâng cao hiệu quả giải quyết hồ sơ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ một số vấn đề trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai 2024 tại Gia Lai. Ảnh: Trọng Lợi

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng cho rằng, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tiếp tục rà soát, khắc phục; nhất là trong công tác giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và việc phân cấp, ủy quyền cũng như xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn cơ sở.

Do vậy, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động tháo gỡ khó khăn, hạn chế tối đa tình trạng hồ sơ xử lý kéo dài, người dân phải thực hiện nhiều thủ tục không cần thiết.

Đối với công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng và định giá đất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đúng quy định, tăng cường phối hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người dân và doanh nghiệp; kịp thời tổng hợp những khó khăn, bất cập từ thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Trần Đình Chương giải trình, cung cấp thông tin về một số nội dung cho đoàn khảo sát. Ảnh: Trọng Lợi

Kết luận buổi làm việc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo các sở, ngành, địa phương chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ đoàn khảo sát.

Qua khảo sát thực tế, báo cáo của UBND tỉnh và các ý kiến tại buổi làm việc, đoàn khảo sát đánh giá, thời gian qua, tỉnh đã tích cực triển khai thi hành Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn; kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện, từng bước tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn khảo sát cũng ghi nhận nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xác định nguồn gốc đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, áp dụng giá đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, giải quyết thủ tục hành chính và công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác quản lý đất đai, cần tiếp tục đánh giá toàn diện tính phù hợp, hiệu quả của các quy định về phân cấp, phân quyền để kịp thời kiến nghị hoàn thiện chính sách, pháp luật.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện báo cáo; làm rõ kết quả đạt được, nguyên nhân của từng nhóm khó khăn, vướng mắc; đồng thời đánh giá tác động của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đối với công tác quản lý nhà nước về đất đai.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: T.L

Các kiến nghị, đề xuất cần xác định rõ thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương hoặc của địa phương. Trường hợp kiến nghị sửa đổi quy định pháp luật phải nêu rõ những bất cập và đề xuất phương án xử lý cụ thể.

UBND tỉnh được đề nghị chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, cung cấp đầy đủ thông tin, hoàn thiện báo cáo gửi đoàn khảo sát trước ngày 27-7-2026 để phục vụ công tác tổng hợp.

Đối với các kiến nghị, đề xuất và những khó khăn, vướng mắc được phản ánh tại buổi làm việc, đoàn khảo sát sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ trong báo cáo kết quả khảo sát để kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết; đồng thời phục vụ việc tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai trong thời gian tới.