(GLO)- Ngày 22-7, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Siu Hương đã chủ trì buổi khảo sát việc thực hiện Luật Đất đai 2024 tại phường Hoài Nhơn Tây và xã Tây Sơn.

Tham gia đoàn khảo sát có các Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội: Lê Hoàng Anh, Phạm Ngọc Lâm; đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành, địa phương liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Hoài Nhơn Tây. Ảnh: Trung Nghĩa

Theo báo cáo của 2 địa phương, từ ngày 1-7-2025 đến 30-5-2026, Luật Đất đai 2024 đã được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; việc giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện công khai, đúng quy định.

Tại phường Hoài Nhơn Tây, địa phương đã cấp mới 72 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết 185 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, đính chính 48 giấy chứng nhận và xử phạt 37 trường hợp vi phạm, nộp ngân sách gần 1 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Lê Anh Tuấn - Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Tây báo cáo kết quả thực hiện Luật Đất đai 2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Ảnh: Trung Nghĩa

Về công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phường đã phê duyệt phương án đối với 12 công trình, dự án liên quan đến 265 hộ dân và 1 tổ chức có đất bị thu hồi với tổng diện tích hơn 255 nghìn m².

Tuy nhiên, địa phương vẫn gặp khó khăn do hồ sơ địa chính chưa đồng bộ, việc xác định nguồn gốc đất còn phức tạp và chênh lệch giá đất nông nghiệp giữa các khu vực ảnh hưởng đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND xã Tây Sơn Nguyễn Thanh Diên báo cáo tại buổi khảo sát. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại xã Tây Sơn, UBND xã đã tiếp nhận 807 hồ sơ đất đai, giải quyết 785 hồ sơ, đạt 97%. Địa phương đang triển khai 9 công trình, dự án thu hồi đất với tổng diện tích khoảng 255 ha, ảnh hưởng đến 2 tổ chức và 980 hộ dân; công tác kê khai, kiểm đếm đạt hơn 81%.

Cùng với việc công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, xã còn rà soát đối tượng trực tiếp sản xuất nông nghiệp, tổng hợp nhu cầu đào tạo nghề, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm và vận động người dân bàn giao mặt bằng.

Ông Lê Hoàng Anh - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trao đổi, đề xuất giải pháp hoàn thiện chính sách. Ảnh: Trung Nghĩa

Qua thực tiễn triển khai, các địa phương kiến nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai theo hướng thống nhất, đồng bộ; sớm ban hành hướng dẫn đối với các trường hợp chuyển tiếp.

Đồng thời, hoàn thiện quy định về xác định nguồn gốc, loại đất, cơ chế xác định giá đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; tăng cường nguồn nhân lực, đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thiện cơ sở dữ liệu và bản đồ địa chính nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất đai.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương đề nghị các sở, ngành hỗ trợ địa phương tháo gỡ khó khăn thuộc thẩm quyền. Ảnh: Trung Nghĩa

Kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương ghi nhận những kết quả đạt được và các kiến nghị của 2 địa phương; đồng thời đề nghị các sở, ngành chủ động tháo gỡ những khó khăn thuộc thẩm quyền.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền, đoàn sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm Luật Đất đai 2024 được triển khai hiệu quả, thống nhất và sát với thực tiễn.