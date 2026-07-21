Khảo sát việc thực hiện Luật Đất đai 2024 tại phường Hội Phú và xã Mang Yang

(GLO)- Ngày 21-7, bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai chủ trì buổi khảo sát tại phường Hội Phú và xã Mang Yang về việc thực hiện chính sách, pháp luật đất đai đối với người sử dụng đất kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

Bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với phường Hội Phú. Ảnh: Hà Duy

Cùng tham gia đoàn công tác có bà Siu Hương - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Hoàng Anh - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành thuộc tỉnh.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND phường Hội Phú cho biết, sau 1 năm triển khai Luật Đất đai 2024, phường đã đạt nhiều kết quả tích cực trong quản lý, sử dụng đất.

Từ ngày 1-7-2025 đến 30-5-2026, phường đã giải quyết 1.020 hồ sơ về đất đai, gồm: 835 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất, 161 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu và 24 hồ sơ đính chính giấy chứng nhận.

Ông Vũ Mạnh Định - Chủ tịch UBND phường Hội Phú báo cáo tại buổi khảo sát. Ảnh: Hà Duy

Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được triển khai hiệu quả. Trong đó, Dự án đường Nguyễn Văn Linh có 100% hộ dân bàn giao mặt bằng; Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đã hoàn thành giải phóng toàn bộ diện tích đất nông nghiệp và các hộ thuộc khu vực đất ở.

Còn tại xã Mang Yang, việc triển khai Luật Đất đai 2024 cũng được xã thực hiện đồng bộ thông qua công tác tuyên truyền, kiện toàn bộ máy, thành lập tổ công tác quản lý đất đai, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Quang cảnh buổi khảo sát tại xã Mang Yang. Ảnh: Hà Duy

Xã đã tiếp nhận 402 hồ sơ mới sau sáp nhập, cấp 298 giấy chứng nhận; tỷ lệ hồ sơ hợp lệ ngay từ đầu đạt gần 97%. Liên quan đến Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, xã Mang Yang đã thu hồi hơn 84,7 ha đất của 243 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; 239 hộ đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định.

Tại buổi làm việc, các địa phương kiến nghị cấp trên sớm ban hành cơ chế bảo vệ cán bộ địa chính trong xác minh nguồn gốc đất; cho phép người thu nhập thấp, đồng bào dân tộc thiểu số được trả chậm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng; thống nhất cơ sở dữ liệu địa chính điện tử, tập trung, đa mục tiêu; nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin và thiết bị phục vụ quản lý đất đai tại cơ sở; xây dựng bộ tiêu chí và quy trình định giá đất khoa học, sát với giá thị trường để hạn chế khiếu nại và thất thoát ngân sách…

Ông Võ Lê Xuân Thiện - Chủ tịch UBND xã Mang Yang phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Hà Duy

Kết luận buổi khảo sát, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh cho hay, đoàn sẽ ghi nhận, nghiên cứu các ý kiến của phường Hội Phú và xã Mang Yang; từ đó có những kiến nghị xác đáng trong các kỳ họp của Quốc hội sắp tới.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh cũng đề nghị các địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo, trong đó nêu rõ khó khăn, vướng mắc cũng như các kiến nghị, đề xuất gửi về Đoàn để tổng hợp, phản ánh lên cấp có thẩm quyền.