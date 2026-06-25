Gia Lai: HĐND xã Mang Yang thông qua nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại 19 thôn, làng

(GLO)- Ngày 24-6, HĐND xã Mang Yang khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ Ba (chuyên đề). Đồng chí Lê Trọng-Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với các tờ trình của Thường trực HĐND và UBND xã trình tại kỳ họp.

Trên cơ sở xem xét các quy định hiện hành, HĐND xã Mang Yang đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp, tổ chức lại các thôn, làng trên địa bàn. Theo đó, xã Mang Yang được thành lập theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sau sáp nhập, đến ngày 20-6-2026, xã có diện tích 173,58 km², 7.901 hộ với 31.024 nhân khẩu, gồm 26 thôn, làng và tổ dân phố; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 28,9% dân số.

Căn cứ tiêu chuẩn quy mô hộ gia đình của thôn, tổ dân phố theo Nghị định số 185/2026/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 206/KH-UBND của UBND tỉnh Gia Lai, sau khi sắp xếp, xã Mang Yang còn 19 thôn, làng, giảm 7 đơn vị, tương ứng tỷ lệ 26,92%.

Việc sắp xếp, tổ chức lại thôn, làng góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, giảm 21 người hoạt động không chuyên trách và 42 người trực tiếp tham gia hoạt động tại thôn, làng; đồng thời giảm 7 nhà văn hóa, qua đó tiết kiệm kinh phí quản lý, vận hành cơ sở vật chất.

Cũng tại kỳ họp, căn cứ Quyết định số 2399/QĐ-UBND ngày 3-6-2026 của UBND tỉnh Gia Lai về khung số lượng, tên gọi và chức năng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, HĐND xã Mang Yang đã thông qua Nghị quyết về việc tổ chức lại Phòng Kinh tế thành Phòng Tài chính - Kế hoạch và Phòng Nông nghiệp - Hạ tầng thuộc UBND xã.

Bên cạnh đó, HĐND xã khóa II, nhiệm kỳ 2026-2031 đã thông qua 5 nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, gồm: điều chỉnh kinh phí sự nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chuyển nguồn từ năm 2025 sang năm 2026; phê chuẩn điều chỉnh quyết toán thu - chi ngân sách năm 2025; bổ sung danh mục và kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030; bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2026; điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước năm 2026 của các cơ quan, đơn vị.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Trọng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh, các nghị quyết được thông qua là cơ sở quan trọng để xã Mang Yang tiếp tục ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.