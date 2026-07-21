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Thời sự

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai khảo sát việc thực hiện Luật Đất đai tại xã Chư Sê

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Chiều 20-7, tại xã Chư Sê, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai Lý Tiết Hạnh chủ trì buổi khảo sát tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai đối với người sử dụng đất kể từ khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành.

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Quang cảnh buổi khảo sát. Ảnh: Hà Duy

Cùng tham gia đoàn khảo sát có bà Siu Hương - Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Lê Hoàng Anh - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành thuộc tỉnh.

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Hà Duy

Báo cáo với đoàn khảo sát, UBND xã Chư Sê cho biết: Sau khi Luật Đất đai 2024 có hiệu lực, địa phương đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, phổ biến quy định mới và triển khai đồng bộ công tác quản lý đất đai.

Trong 6 tháng năm 2026, xã đạt 15/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 127 tỷ đồng, bằng 183% kế hoạch tỉnh giao; tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn đạt gần 99%.

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Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Siu Hương phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Hà Duy

Về lĩnh vực đất đai, từ ngày 1-7-2025 đến 30-5-2026, xã tiếp nhận 432 hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu; 636 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất; 435 hồ sơ tách thửa, hợp thửa; 356 hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận cùng nhiều hồ sơ khác được giải quyết theo quy định.

Tuy nhiên, địa phương cũng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Luật Đất đai 2024 như: thiếu nhân lực; nhiều diện tích đất có nguồn gốc phức tạp, chuyển nhượng bằng giấy viết tay, đất khai hoang hồ sơ địa chính chưa đồng bộ; bảng giá đất tại một số vị trí còn chênh lệch so với giá thị trường…

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Ông Lê Hoàng Anh - Ủy viên là ĐBQH hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội tham gia ý kiến. Ảnh: Hà Duy

Tại buổi khảo sát, các thành viên Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị địa phương làm rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; áp dụng bảng giá đất, công tác bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất; đồng thời trao đổi các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất…

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Ông Lý Anh Sang - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Chư Sê nêu kiến nghị với đoàn khảo sát. Ảnh: Hà Duy

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Tiết Hạnh thay mặt đoàn khảo sát ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của xã Chư Sê; đồng thời cho hay sẽ tổng hợp và nghiên cứu kỹ lưỡng để có ý kiến xác đáng trong các kỳ họp của Quốc hội nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai.

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