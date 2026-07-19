Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thời sự

Kiểm tra tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VÕ HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 19-7, Tổ công tác UBND tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu tại các xã: Đề Gi, Cát Tiến, Phù Mỹ Nam và Xuân An.

Theo thông tin từ các địa phương, đến nay, công tác kê khai, đăng ký đất đai lần đầu tại 2 xã Cát Tiến và Xuân An cơ bản bảo đảm tiến độ; trong khi đó, 2 xã Đề Gi và Phù Mỹ Nam còn chậm so với kế hoạch được giao.

Cụ thể, xã Cát Tiến đã thực hiện kê khai hơn 3.000/7.583 thửa, đạt 39,6%; xã Xuân An đã thực hiện kê khai hơn 7.400/16.713 thửa, đạt 44,6%; xã Đề Gi đã thực hiện kê khai hơn 2.600/18.032, đạt 14,54%; xã Phù Mỹ Nam đã thực hiện kê khai hơn 8.800/37.747 thửa, đạt 23,57%.

hinh-3.jpg
Tổ công tác trực tiếp kiểm tra việc kê khai, đăng ký đất đai tại xã Cát Tiến. Ảnh: Nhật Trường

Điểm đáng ghi nhận là các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác kê khai, đăng ký đất đai, đồng thời áp dụng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, đất đai là lĩnh vực phức tạp nên các địa phương vẫn còn gặp những khó khăn như: thông tin về chủ sử dụng đất giữa cơ sở dữ liệu và thực tế chưa đồng nhất; một thửa đất liên quan đến nhiều người sử dụng; thông tin người sử dụng đất chưa thống nhất, cần xác minh, đối chiếu từ nhiều nguồn tài liệu; nhiều trường hợp phải kiểm tra thực địa để làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã kịp thời nhắc nhở các địa phương chậm tiến độ; đồng thời đề nghị 4 xã tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp chưa kê khai, đăng ký đất đai lần đầu, không bỏ sót đối tượng thuộc diện phải đăng ký.

Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đăng ký vào hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30-7-2026. Đến cuối tháng 10-2026 sẽ xử lý dứt điểm các thửa đất còn lại chưa có dữ liệu hoặc chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Cũng trong sáng 19-7, Tổ công tác đã đi kiểm tra tình hình triển khai các dự án: Khu dân cư, dịch vụ du lịch Chánh Oai (xã Cát Tiến); Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai (xã Cát Tiến); Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 (xã Cát Tiến); Nhà máy chế biến ván gỗ ghép thanh và dăm gỗ (xã Phù Mỹ Nam); Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Nhơn - phần mở rộng (xã Xuân An); Khu đô thị Bắc Bằng Châu (phường An Nhơn)…

hinh-1.jpg
Tổ công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu (phường An Nhơn). Ảnh: Nhật Trường

Qua kiểm tra, Tổ công tác đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Đối với các dự án chậm tiến độ, cần kịp thời rà soát, chấn chỉnh, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh tại hội nghị. Ảnh: D.Đ

Gia Lai: Hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Thời sự

(GLO)- Sáng 17-7, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai chủ trì hội nghị triển khai các hoạt động kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), đồng thời chuẩn bị các hoạt động hướng đến kỷ niệm 80 năm vào năm 2027.

Cần ưu tiên phát triển hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch ở vùng đặc biệt khó khăn

Cần ưu tiên phát triển hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch ở vùng đặc biệt khó khăn

Thời sự

(GLO)- Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII, các đại biểu đã chất vấn lãnh đạo các sở, ngành về thực trạng cũng như giải pháp, lộ trình đầu tư hạ tầng số, thủy lợi và nước sạch cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Thủ tướng Chính phủ: Việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng

Thủ tướng Chính phủ: Việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang đặc biệt nghiêm trọng

Thời sự

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định vụ việc vi phạm quy chế Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi của Trường THPT chuyên Tuyên Quang có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính nghiêm minh, công bằng của kỳ thi và tác động rất tiêu cực đến uy tín của ngành GD&ĐT.

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Khai mạc kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII

Thời sự

(GLO)- Sáng 15-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, HĐND tỉnh khóa XIII (nhiệm kỳ 2026-2031) đã khai mạc kỳ họp thứ 5 nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2026 và xem xét, quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu.

Cảnh sát biển trao đổi về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh tại Nhơn Châu

Thời sự

(GLO)- Ngày 14-7, Đoàn công tác khảo sát, nắm tình hình các vùng biển, đảo ven bờ miền Trung do Trung tướng Bùi Quốc Oai - Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam làm Trưởng đoàn tổ chức hội nghị với chính quyền xã đảo Nhơn Châu (tỉnh Gia Lai) về phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Ì ạch Dự án Phương Mai Bay Resort

Không gian sống

(GLO)- Dự án Phương Mai Bay Resort được tỉnh Gia Lai gia hạn tiến độ sử dụng đất thêm 24 tháng cho toàn bộ dự án so với ban đầu, tạo điều kiện thuận lợi để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, đến nay, tiến độ thực hiện dự án này vẫn ì ạch.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu Tam Quan

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại Tam Quan

Thời sự

(GLO)- Sáng 11-7, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh đã trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ cháy 8 tàu cá tại khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan (phường Hoài Nhơn Bắc). Cùng đi có lãnh đạo các sở, ngành và địa phương liên quan.

null