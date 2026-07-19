Kiểm tra tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu trên địa bàn tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 19-7, Tổ công tác UBND tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu tại các xã: Đề Gi, Cát Tiến, Phù Mỹ Nam và Xuân An.

Theo thông tin từ các địa phương, đến nay, công tác kê khai, đăng ký đất đai lần đầu tại 2 xã Cát Tiến và Xuân An cơ bản bảo đảm tiến độ; trong khi đó, 2 xã Đề Gi và Phù Mỹ Nam còn chậm so với kế hoạch được giao.

Cụ thể, xã Cát Tiến đã thực hiện kê khai hơn 3.000/7.583 thửa, đạt 39,6%; xã Xuân An đã thực hiện kê khai hơn 7.400/16.713 thửa, đạt 44,6%; xã Đề Gi đã thực hiện kê khai hơn 2.600/18.032, đạt 14,54%; xã Phù Mỹ Nam đã thực hiện kê khai hơn 8.800/37.747 thửa, đạt 23,57%.

Tổ công tác trực tiếp kiểm tra việc kê khai, đăng ký đất đai tại xã Cát Tiến. Ảnh: Nhật Trường

Điểm đáng ghi nhận là các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện công tác kê khai, đăng ký đất đai, đồng thời áp dụng những cách làm phù hợp với điều kiện thực tế.

Tuy nhiên, đất đai là lĩnh vực phức tạp nên các địa phương vẫn còn gặp những khó khăn như: thông tin về chủ sử dụng đất giữa cơ sở dữ liệu và thực tế chưa đồng nhất; một thửa đất liên quan đến nhiều người sử dụng; thông tin người sử dụng đất chưa thống nhất, cần xác minh, đối chiếu từ nhiều nguồn tài liệu; nhiều trường hợp phải kiểm tra thực địa để làm rõ nguồn gốc và quá trình sử dụng đất.

Qua kiểm tra, Tổ công tác đã kịp thời nhắc nhở các địa phương chậm tiến độ; đồng thời đề nghị 4 xã tiếp tục rà soát toàn bộ các trường hợp chưa kê khai, đăng ký đất đai lần đầu, không bỏ sót đối tượng thuộc diện phải đăng ký.

Mục tiêu là phấn đấu hoàn thành kế hoạch tỉnh giao, hoàn thiện hồ sơ, thực hiện đăng ký vào hồ sơ địa chính và cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30-7-2026. Đến cuối tháng 10-2026 sẽ xử lý dứt điểm các thửa đất còn lại chưa có dữ liệu hoặc chưa được đo đạc, lập bản đồ địa chính.

Cũng trong sáng 19-7, Tổ công tác đã đi kiểm tra tình hình triển khai các dự án: Khu dân cư, dịch vụ du lịch Chánh Oai (xã Cát Tiến); Khu nghỉ dưỡng cao cấp và du lịch sinh thái Ban Mai (xã Cát Tiến); Khu văn hóa, thể dục thể thao, vui chơi, giải trí kết hợp thương mại, dịch vụ, du lịch 1 (xã Cát Tiến); Nhà máy chế biến ván gỗ ghép thanh và dăm gỗ (xã Phù Mỹ Nam); Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Cát Nhơn - phần mở rộng (xã Xuân An); Khu đô thị Bắc Bằng Châu (phường An Nhơn)…

Tổ công tác kiểm tra tiến độ triển khai dự án Khu đô thị Bắc Bằng Châu (phường An Nhơn). Ảnh: Nhật Trường

Qua kiểm tra, Tổ công tác đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc với chủ đầu tư để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Đối với các dự án chậm tiến độ, cần kịp thời rà soát, chấn chỉnh, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.