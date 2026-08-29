Gần 2.500 người mất tích trong thảm họa lũ quét tại Nepal và Tây Tạng

(GLO)- Số người mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng của Trung Quốc đã lên tới gần 2.500 người, trong khi lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân giữa bùn đất và đống đổ nát. Tính đến ngày 28-8, tổng cộng 586 thi thể đã được tìm thấy sau thảm họa.

Theo cơ quan quản lý thiên tai Nepal, nước này ghi nhận 1.924 người mất tích, trong khi phía Tây Tạng thông báo 554 người vẫn chưa được tìm thấy. Tính đến nay, tổng số người mất tích tại hai khu vực lên tới 2.478 người.



Con số này tăng lên sau khi cơ quan chức năng bổ sung 933 công nhân tại các dự án thủy điện vào danh sách nạn nhân mất tích.

Nhiều gia đình tập trung tại các bệnh viện ở thủ đô Kathmandu để tìm kiếm người thân. Trong khi đó, các lực lượng cứu hộ vẫn khẩn trương tiếp cận những khu vực bị cô lập, nơi lương thực và nước uống đang dần cạn kiệt.

Quân đội Nepal đã xác định vị trí những người mắc kẹt trong đường hầm của dự án thủy điện Trishuli 3A.

Khoảng 350 công nhân và người dân tại khu vực này đã được đưa đến nơi an toàn, nhưng hơn 100 người khác vẫn mắc kẹt, trong khi việc tiếp cận cửa hầm gặp nhiều khó khăn.

Khu vực bị tàn phá do lũ quét tại huyện Rasuwa, Nepal, ngày 26-8-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Thảm họa xảy ra sau khi một khối băng sụp đổ, kéo theo lượng lớn băng, bùn đất và vật liệu xuống hạ lưu.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, đây là thảm họa gây chết người nghiêm trọng nhất tại Nepal, kể từ trận động đất năm 2015.

Dòng lũ băng và bùn đất còn hình thành nhiều hồ lớn, làm gia tăng nguy cơ đối với lực lượng đang tìm kiếm người sống sót.

Cảnh sát Nepal đã yêu cầu các đội cứu hộ nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn, sau khi nhận thông tin về khả năng một đập nước phía Tây Tạng tiếp tục bị vỡ.

Tại Tây Tạng, Trung Quốc, hoạt động cứu hộ ở khu vực Gyirong, một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề, từng phải tạm dừng do lo ngại nguy cơ lũ tiếp tục xảy ra.

Sau khi mực nước tại 1 hồ hình thành bởi các khối vật liệu tích tụ giảm xuống, hoạt động cứu hộ được nối lại.

Theo Tân Hoa Xã, 7 người đã thiệt mạng và 554 người vẫn mất tích tại khu vực này. Nhà chức trách cũng đã sơ tán 555 du khách và 499 người dân Trung Quốc khỏi những khu vực bị mắc kẹt.

Tại Ấn Độ, lực lượng chức năng đã tìm thấy 7 thi thể trên các con sông chảy từ Nepal, được cho là những nạn nhân của trận lũ.

Nepal mở cửa có giới hạn cho lực lượng quốc tế

Trước quy mô ngày càng nghiêm trọng của thảm họa, Chính phủ Nepal đã thay đổi quyết định ban đầu về việc không tiếp nhận các đội tìm kiếm, cứu hộ quốc tế tại những khu vực bị lũ quét dọc sông Bhotekoshi.

Trước đó, ngày 26-8, chính phủ cho rằng lực lượng cứu hộ trong nước có đủ khả năng đảm nhiệm công tác tìm kiếm và không cho phép các đội cứu hộ nước ngoài tham gia.

Tuy nhiên, sau đó Nepal quyết định tiếp nhận hỗ trợ quốc tế có giới hạn, tập trung vào cứu hộ trong đường hầm, xét nghiệm ADN và giám định pháp y.

Theo đó, Ấn Độ, Trung Quốc, Australia và Hàn Quốc được phép cử chuyên gia và kỹ thuật viên có kinh nghiệm đến hỗ trợ.

Thống kê của Hội đồng Du lịch Nepal cho thấy, trong số những người nước ngoài mất tích, công dân Ấn Độ chiếm số lượng lớn nhất với 178 người, tiếp đến là 65 công dân Mỹ, 53 người Ukraine, 35 người Australia và 33 người Anh.

Hàng chục nghìn trẻ em cần hỗ trợ khẩn cấp

Trong ngày 28-8, viện trợ đã bắt đầu đến một số khu vực bị ảnh hưởng tại Nepal. Những người sống sót được đưa đến các trung tâm cứu trợ tạm thời do quân đội thiết lập.

Trẻ em mất liên lạc với gia đình cũng được bố trí nơi ở trong lúc cơ quan chức năng tìm cách kết nối các em với người thân.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) ước tính, ít nhất 17.000 trẻ em đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Thảm họa đã khiến 18 trường học bị phá hủy và 20 trường khác bị hư hại.

Theo thống kê của Hội Chữ thập đỏ quốc tế, ít nhất 93.000 người bị ảnh hưởng và đang cần hỗ trợ.

Liên minh châu Âu (EU) cũng công bố khoản viện trợ 2 triệu euro cho Nepal, nhằm hỗ trợ các hoạt động nhân đạo khẩn cấp và cung cấp nhu yếu phẩm thiết yếu cho những gia đình, cộng đồng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trong khi đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp về công tác cứu hộ và bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Nepal trong các hoạt động ứng phó thảm họa.

Các lực lượng cứu hộ tại Nepal và Tây Tạng đang tiếp tục chạy đua với thời gian để tìm kiếm người mất tích, trong bối cảnh địa hình bị tàn phá nghiêm trọng và nguy cơ xuất hiện thêm các đợt lũ vẫn chưa được loại trừ.