Thảm họa sạt lở, lũ quét ở Nepal: Số nạn nhân tăng lên 157 người, hơn 400 du khách mất tích

(GLO)- Ít nhất 157 người đã thiệt mạng và khoảng 403 du khách chưa thể liên lạc, sau khi thảm họa lũ quét và sạt lở xảy ra ngày 26-8 tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc. Trong số những người mất tích có 341 người nước ngoài.

Theo Bộ Văn hóa, Du lịch và Hàng không dân dụng Nepal, trong số 403 du khách chưa thể liên lạc có 341 người nước ngoài và 62 du khách Nepal.

Cảnh sát Nepal cho biết, số người nước ngoài mất tích gồm 133 người Ấn Độ, 47 người Mỹ, 34 người Australia, 33 người Anh và 24 người Canada.

Lũ quét và sạt lở xảy ra sáng 26-8, gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều khu vực của Nepal. Hiện, cảnh sát đã tìm thấy 157 thi thể và tiếp tục tìm kiếm những người mất tích.

Quân đội Nepal triển khai các chuyến bay cứu hộ, đưa 114 người ra khỏi huyện Rasuwa, một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Cảnh tan hoang ở khu vực biên giới Nepal. Ảnh: Reuters

Các nước có công dân mất tích đang phối hợp với chính quyền Nepal. Hàn Quốc thông báo, 9 công dân nước này nằm trong danh sách mất tích; Malaysia cũng mất liên lạc với 11 công dân đang ở Nepal, trong khi Nga cho biết 4 công dân nước này có thể đang ở khu vực bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân chính xác của lũ lụt hiện chưa được xác định. Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal nhận định một trận động đất có thể đã kích hoạt sạt lở, làm tắc nghẽn dòng sông và khiến nước tràn xuống hạ lưu.

Trong khi đó, dữ liệu vệ tinh Planet Labs, do Cơ quan giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal phân tích, cho thấy, hiện tượng lở băng-đá tại khu vực giáp Trung Quốc có thể là nguyên nhân chính gây ra thảm họa.

Tại Trung Quốc, tính đến 20 giờ ngày 26-8 theo giờ địa phương (19 giờ tại Việt Nam), vụ lở đất xảy ra tại cửa khẩu Cát Long, huyện Cát Long, thành phố Shigatse, khu tự trị Tây Tạng, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 265 người mất tích.

Chính quyền khu tự trị Tây Tạng đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai cao nhất.

Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương huy động 792 nhân viên cùng 152 phương tiện; đội cứu hộ - chữa cháy khu vực triển khai 431 người, 72 xe chuyên dụng, chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm và xuồng máy.

Quân đội Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc và cảnh sát địa phương cũng cử các đội cứu hộ đến phối hợp tìm kiếm, cứu nạn.