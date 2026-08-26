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Thế giới

Lũ quét tại Nepal khiến ít nhất 95 người thiệt mạng, hàng trăm du khách mất tích

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TNO, baotintuc, Reuters)

(GLO)- Ít nhất 95 người đã thiệt mạng và 384 du khách được xác định mất tích sau trận lũ quét xảy ra ngày 26-8 tại khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc), gây thiệt hại nghiêm trọng về người và cơ sở hạ tầng.

Theo Cơ quan Du lịch Nepal, trong số 384 du khách mất tích có 291 người nước ngoài, đến từ các nước như Ấn Độ, Mỹ, Anh và Malaysia. Hàng chục người Nepal cũng chưa được xác định tung tích.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết 8 công dân nước này mất tích khi đang làm việc tại một nhà máy thủy điện, trong khi 10 người khác bị mắc kẹt do lũ.

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Khu vực bị tàn phá do lũ quét cuốn theo bùn đất tại huyện Rasuwa, Nepal, ngày 26-8-2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

Thảm họa xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng khi nước lũ trên sông Bhote Koshi dâng mạnh, cuốn theo bùn đất và đá, tàn phá nhiều khu dân cư, đường sá, cầu và các dự án thủy điện. Huyện Rasuwa là một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại các khu vực Syapru Besi và Timure thuộc Rasuwa, nước lũ vượt khỏi dòng chảy thông thường, khiến công tác cứu hộ gặp nhiều trở ngại và trực thăng không thể hạ cánh.

Cơ quan chức năng Nepal chưa xác định được chính xác nguyên nhân thảm họa. Theo Bộ trưởng Ngoại giao Shisir Khanal, 1 trận động đất trong khu vực có thể đã kích hoạt vụ lở băng và đá, dẫn đến lũ quét.

Dữ liệu của Trung tâm Nghiên cứu Khoa học Địa chất Đức (GFZ) ghi nhận 1 trận động đất có độ lớn 4,4 xảy ra khoảng 7 phút trước thời điểm được ghi trên hình ảnh camera an ninh.

Lực lượng cứu hộ Nepal đã tìm thấy 95 thi thể. Khoảng 65 người đang được điều trị tại các bệnh viện ở khu vực bị ảnh hưởng và thủ đô Kathmandu. Nepal đã đề nghị Ấn Độ và Trung Quốc hỗ trợ công tác tìm kiếm, cứu hộ.

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