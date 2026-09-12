Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Thế giới

Triều Tiên phóng loạt tên lửa, Seoul họp an ninh khẩn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, TNO, Yonhap)

(GLO)- Sáng 12-9, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo, 1 ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 5 ngày.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan vào khoảng 5 giờ 20 sáng và bay khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển.

Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ để phân tích thông số của vụ phóng, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng cao và tăng cường giám sát khả năng Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa.

trieu-tien-phong-ten-lua-dan-dao-truoc-them-tap-tran-my-han.png
Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Theo Yonhap, Triều Tiên có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo thuộc dòng Hwasong-11 cùng các loạt đạn từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ 600 mm.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng kể từ loạt phóng ngày 20-8, diễn ra trong thời gian Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi.

Sau vụ phóng, Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, đánh giá tác động đối với tình hình an ninh và cho rằng động thái của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về vụ phóng và đang phối hợp với các đồng minh, đối tác.

Theo đánh giá ban đầu của Washington, vụ việc không tạo ra mối đe dọa tức thời đối với nhân sự hoặc lãnh thổ Mỹ, cũng như các đồng minh trong khu vực.

Triều Tiên từ lâu vẫn phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng đây là hoạt động chuẩn bị cho xung đột.

Ngày 7-9, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-gi đã lên án cuộc tập trận Freedom Edge và cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục thúc đẩy đối đầu quân sự.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Tòa tháp đôi Trung tâm thương mại thế giới tại New York, Mỹ, bị tấn công ngày 11-9-2001. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Mỹ tưởng niệm 25 năm vụ khủng bố 11-9, nhìn lại những hệ lụy kéo dài

Thế giới

(GLO)- Mỹ tổ chức nhiều hoạt động tưởng niệm nhân 25 năm vụ khủng bố ngày 11-9-2001, trong khi các tài liệu mới được công bố và những nghiên cứu sức khỏe đang được triển khai tiếp tục cho thấy tác động của thảm họa vẫn kéo dài, trong bối cảnh Mỹ đang tiến hành cuộc chiến với Iran.

Tin thế giới tối 10-9: Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt

Tin thế giới tối 10-9: Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt

Thế giới

(GLO)- Iran tuyên bố bắn hạ UAV Mỹ trên Hormuz; IAEA phát hiện cơ sở làm giàu uranium mới tại Yongbyon; UAV tấn công khu vực tòa án ở Sudan, ít nhất 35 người thương vong; Mỹ siết mạng lưới hàng không Iran, 36 mục tiêu bị đưa vào diện trừng phạt là thông tin nổi bật hôm nay.

Mỹ và Canada tiếp tục “ăn miếng trả miếng” trong cuộc chiến thương mại. Ảnh: GHY International

Mỹ cấm nhập khẩu một số hàng hóa Canada, thương chiến tiếp tục leo thang

Thế giới

(GLO)- Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo từ ngày 29-9 sẽ cấm nhập khẩu một số sản phẩm của Canada, trong đó có đồ uống có cồn, sản phẩm sữa và một số phương tiện cơ giới, chỉ vài giờ sau khi các biện pháp thuế quan trả đũa của Canada đối với hàng hóa Mỹ chính thức có hiệu lực.

null