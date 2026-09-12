Triều Tiên phóng loạt tên lửa, Seoul họp an ninh khẩn

(GLO)- Sáng 12-9, Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía Đông bán đảo, 1 ngày sau khi Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản kết thúc cuộc tập trận quân sự chung kéo dài 5 ngày.

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS), các tên lửa được phóng từ khu vực Wonsan vào khoảng 5 giờ 20 sáng và bay khoảng 250 km trước khi rơi xuống biển.

Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ để phân tích thông số của vụ phóng, đồng thời duy trì trạng thái sẵn sàng cao và tăng cường giám sát khả năng Bình Nhưỡng tiếp tục phóng tên lửa.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh tư liệu: KCNA/TTXVN

Theo Yonhap, Triều Tiên có thể đã sử dụng tên lửa đạn đạo thuộc dòng Hwasong-11 cùng các loạt đạn từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ 600 mm.

Đây là vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Bình Nhưỡng kể từ loạt phóng ngày 20-8, diễn ra trong thời gian Hàn Quốc và Mỹ tiến hành cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi.

Sau vụ phóng, Văn phòng An ninh quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, đánh giá tác động đối với tình hình an ninh và cho rằng động thái của Bình Nhưỡng vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Bộ Tư lệnh Ấn Độ - Thái Bình Dương của Mỹ cho biết đã nắm được thông tin về vụ phóng và đang phối hợp với các đồng minh, đối tác.

Theo đánh giá ban đầu của Washington, vụ việc không tạo ra mối đe dọa tức thời đối với nhân sự hoặc lãnh thổ Mỹ, cũng như các đồng minh trong khu vực.

Triều Tiên từ lâu vẫn phản đối các cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và Hàn Quốc, cho rằng đây là hoạt động chuẩn bị cho xung đột.

Ngày 7-9, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-gi đã lên án cuộc tập trận Freedom Edge và cảnh báo, Bình Nhưỡng sẽ có biện pháp đáp trả nếu Mỹ và các đồng minh tiếp tục thúc đẩy đối đầu quân sự.