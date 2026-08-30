Triều Tiên bất ngờ thay Bộ trưởng Quốc phòng, thay đổi nhiều vị trí quân sự cấp cao

(GLO)- Ngày 30-8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, nước này đã thay Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol, trong đợt cải tổ nhân sự cấp cao của quân đội.

Theo đó, quyết định được đưa ra tại phiên họp lần thứ hai của Quân ủy Trung ương khóa IX của Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), diễn ra ngày 29-8 dưới sự chủ trì của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Triều Tiên cải tổ ban lãnh đạo quân sự cấp cao. Ảnh: TTXVN

Ông Kim Song-gi, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA), được bổ nhiệm giữ chức Bộ trưởng Quốc phòng, thay ông No Kwang-chol.

Ông No Kwang-chol cũng bị đưa khỏi ban lãnh đạo trung ương của WPK và chuyển sang giữ chức Phó Cục trưởng thứ nhất Cục Công nghiệp Quân nhu, thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Ông No Kwang-chol trở lại vị trí Bộ trưởng Quốc phòng vào tháng 10-2024, sau khi từng đảm nhiệm cương vị này từ tháng 6-2018 đến tháng 12-2019.

Ông từng tham gia cuộc gặp giữa lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Singapore năm 2018, đồng thời là người ký thỏa thuận quốc phòng liên Triều tại Hội nghị thượng đỉnh ở Bình Nhưỡng trong cùng năm.

Một thay đổi đáng chú ý khác là ông Pak Jong-chon, cố vấn Bộ Quốc phòng, được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương WPK và trở lại Bộ Chính trị, sau khi được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị khóa IX.

Đây là vị trí quan trọng trong việc giám sát các chính sách quân sự của Triều Tiên, trong khi ông Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

KCNA cũng cho biết, ông Yu Kwang-u, Cục trưởng Cục An ninh KPA, được bổ nhiệm làm Tổng Cục trưởng Tổng cục Chính trị KPA. Ông Om Ju-ho, Chính ủy Không quân Triều Tiên, được giao giữ chức Cục trưởng Cục An ninh KPA.

Cùng với việc điều chỉnh nhân sự, Triều Tiên cũng công bố một số quyết định thăng chức trong bộ máy lãnh đạo quân đội.

Đợt điều chỉnh nhân sự quân sự của Triều Tiên diễn ra không lâu, sau khi Hàn Quốc và Mỹ kết thúc cuộc tập trận chung thường niên.