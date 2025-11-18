Hàn Quốc đề xuất đối thoại quân sự với Triều Tiên về Đường Ranh giới Quân sự

(GLO)- Trước tình trạng binh sĩ Triều Tiên nhiều lần vượt qua đường ranh giới quân sự (MLD) giữa 2 nước, ngày 17-11, Hàn Quốc đã đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên để thảo luận về vấn đề này.

Thứ trưởng Chính sách quốc phòng Kim Hong Cheol cho biết: Seoul mong muốn hai bên thảo luận nhằm ngăn ngừa va chạm ngoài ý muốn và giảm căng thẳng quân sự, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Bình Nhưỡng sẽ phản hồi tích cực. Hàn Quốc cũng sẵn sàng thảo luận về thời gian và địa điểm tổ chức đàm phán.

Khu phi quân sự (DMZ) chia cắt hai miền Triều Tiên ở Cheorwon, tỉnh Gangwon ngày 24/7/2018. Ảnh tư liệu: YONHAP/ TTXVN

Kể từ khi người đứng đầu Triều Tiên tuyên bố quan hệ liên Triều là quan hệ “giữa hai quốc gia thù địch", các binh sĩ của Bình Nhưỡng đã đi vào trong Khu phi quân sự (DMZ) để rải mìn, dựng chướng ngại vật chống tăng và gia cố hàng rào thép gai. Riêng trong năm nay, binh sĩ Triều Tiên đã khoảng 10 lần vượt qua MDL, gần đây nhất vào tháng 10 khi truy đuổi một binh sĩ đào tẩu. Phía Hàn Quốc đã phát cảnh báo và bắn chỉ thiên khi phát hiện vi phạm.

Theo Seoul, nguyên nhân nhiều vụ xâm nhập có thể do các mốc giới được dựng từ năm 1953 đã mất dấu; trong số gần 1.300 cột mốc chỉ còn khoảng 1/6 còn nhận diện được và công tác bảo trì của Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc (UNC) bị đình chỉ từ năm 1973 sau khi công nhân bảo trì bị Triều Tiên bắn cảnh cáo.

Cùng với đề xuất đàm phán, Hàn Quốc đã tháo loa phóng thanh và ngừng phát sóng tuyên truyền nhằm thúc đẩy lòng tin liên Triều. Tuy nhiên, khả năng Triều Tiên chấp nhận đối thoại vẫn chưa rõ ràng.

Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc đàm phán quân sự liên Triều đầu tiên kể từ năm 2018. UNC nhấn mạnh sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực phù hợp với Hiệp định đình chiến và nhằm giảm nguy cơ leo thang.

Được biết, MDL nằm trong DMZ rộng 4 km, kéo dài 250 km trên Bán đảo Triều Tiên.