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Thế giới

Căng thẳng trên giới tuyến liên Triều, Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, TNO, Yonhap)

(GLO)- Quân đội Hàn Quốc đã nổ súng cảnh cáo sau khi một nhóm binh sĩ Triều Tiên vượt qua Đường phân giới quân sự (MDL) tại khu vực tiền tuyến phía đông hồi giữa tuần trước.

Đây là lần đầu tiên trong năm nay Hàn Quốc nổ súng cảnh cáo trước vụ binh sĩ Triều Tiên vượt MDL.

Theo thông tin được công bố ngày 16-8, một số binh sĩ Triều Tiên được cho là đang làm nhiệm vụ tuần tra đã vượt MDL sang phía Hàn Quốc. Lực lượng Hàn Quốc sau đó thực hiện các biện pháp ứng phó theo quy trình tác chiến, trong đó có phát cảnh báo và nổ súng cảnh cáo.

Sau đó, nhóm binh sĩ Triều Tiên đã rút về phía bên kia MDL. Đến nay, không ghi nhận thêm hoạt động bất thường liên quan vụ việc.

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Binh sĩ Triều Tiên gần một đồn biên phòng trong ảnh đăng ngày 16-8. Ảnh: Yonhap

MDL nằm bên trong Khu phi quân sự (DMZ), vùng đệm dài khoảng 250 km, rộng 4 km ngăn cách hai miền Triều Tiên. Khu vực này có nhiều bãi mìn, hàng rào thép gai và các công trình phòng thủ.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng chiến tranh, sau khi cuộc chiến liên Triều giai đoạn 1950-1953 kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến, không phải hiệp ước hòa bình.

Năm 2025, binh sĩ Triều Tiên ít nhất 17 lần vượt qua giới tuyến. Bình Nhưỡng thời gian qua cũng tăng cường củng cố khu vực biên giới, trong đó có phát quang cây bụi để tăng tầm quan sát, san lấp mặt bằng và đặt mìn.

Các hoạt động củng cố biên giới diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un xác định quan hệ liên Triều là quan hệ giữa hai quốc gia thù địch vào cuối năm 2023.

Ngày 15-8, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kêu gọi nối lại đối thoại với Triều Tiên nhằm chấm dứt tình trạng đối đầu và hướng tới chung sống hòa bình.

Chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung tiếp tục chủ trương theo đuổi đối thoại, tôn trọng thể chế hiện tại của Triều Tiên, không thúc đẩy thống nhất theo hình thức sáp nhập và không tiến hành các hành động thù địch với Bình Nhưỡng.

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