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Thế giới

Hàn Quốc hé lộ khả năng sắp diễn ra thượng đỉnh Mỹ - Triều

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo baotintuc, TTO, Yonhap)

(GLO)- Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) nhận định một cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể diễn ra bất cứ lúc nào.

Nhận định trên được NIS đưa ra trong phiên báo cáo kín với Ủy ban Tình báo Quốc hội Hàn Quốc ngày 1-9, trong bối cảnh có nhiều dấu hiệu về khả năng nối lại đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.

NIS cho rằng, hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể được xem xét ở bất kỳ thời điểm nào. Tuy nhiên, cơ quan tình báo Hàn Quốc chưa xác nhận được thông tin cụ thể về việc 2 bên đã liên lạc trực tiếp hay chưa, mà mới ghi nhận những dấu hiệu cho thấy khả năng đối thoại.

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Tổng thống Donald Trump (phải) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Singapore năm 2018. Ảnh: Wikipedia

Trước đó, hồi tháng 8, Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn gặp lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Bình Nhưỡng chưa đưa ra phản hồi trực tiếp đối với đề nghị của Washington, nhưng truyền thông nước này đã đưa ra những đánh giá tích cực về mối quan hệ giữa ông Kim Jong-un và ông Trump.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Trump đã 3 lần gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong các cuộc gặp cấp cao, nhằm thúc đẩy tiến trình phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, các cuộc gặp không đạt được tiến triển cụ thể về một thỏa thuận phi hạt nhân hóa.

Khả năng nối lại đối thoại Mỹ-Triều cũng được đề cập, sau khi Washington điều chỉnh quy mô các cuộc tập trận quân sự chung với Seoul. Trong khi đó, Triều Tiên tiếp tục thể hiện lập trường cứng rắn đối với các hoạt động quân sự của Mỹ và các đồng minh trong khu vực.

Bên cạnh đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên. NIS cho biết, cơ quan này chưa tiến hành liên lạc với Bình Nhưỡng liên quan đến đề xuất thảo luận, nhằm chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh.

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn ở trong tình trạng chiến tranh, do cuộc xung đột 1950-1953 kết thúc bằng một hiệp định đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình.

Tuy nhiên, triển vọng đối thoại liên Triều vẫn gặp trở ngại, do Bình Nhưỡng bác bỏ các đề nghị từ Seoul, đồng thời tiếp tục duy trì lập trường cứng rắn đối với Hàn Quốc và khẳng định vị thế quốc gia hạt nhân của mình.

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