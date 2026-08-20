Tổng thống Trump tiết lộ kế hoạch gặp ông Kim Jong Un sau 7 năm

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19-8 cho biết, ông dự kiến gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un vào cuối năm nay, trong nỗ lực khôi phục quan hệ với Bình Nhưỡng.

Phát biểu với báo giới khi thị sát bãi đáp trực thăng mới tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Triều Tiên. Ông cho rằng Bình Nhưỡng hiện sở hữu 57 vũ khí hạt nhân có sức công phá lớn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tổng thống Trump không tiết lộ thời gian và địa điểm dự kiến diễn ra cuộc gặp. Theo Wall Street Journal, ông đang cân nhắc gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un khi tới thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) tham dự Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) vào tháng 11.

Thông tin trên được đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Trump chỉ đạo giảm quy mô cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc. Ông cho rằng các cuộc tập trận tốn kém và phát đi tín hiệu không phù hợp, mang tính thù địch đối với Bình Nhưỡng.

Ngày 19-8, Hàn Quốc thông báo cuộc tập trận thường niên Lá chắn Tự do Ulchi với Mỹ sẽ kết thúc sớm hơn khoảng 1 tuần so với kế hoạch, theo đề nghị từ phía Washington. Lầu Năm Góc khẳng định việc điều chỉnh không ảnh hưởng đến các mục tiêu huấn luyện của Mỹ.

Cùng ngày, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Kim Jong Un, cho biết bà không nắm được thông tin về liên lạc gần đây giữa lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ. Tuy nhiên, bà cho rằng ông Kim Jong Un vẫn có những ấn tượng tích cực về Tổng thống Trump và quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo vẫn tốt.

Trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump, 2 nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên đã gặp nhau 3 lần. Tuy nhiên, các cuộc gặp không tạo ra tiến triển đáng kể trong vấn đề hạt nhân và 2 bên chưa gặp lại kể từ năm 2019.

Triều Tiên đã tiến hành 6 vụ thử vũ khí hạt nhân kể từ năm 2006. Tháng 4 vừa qua, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi nhận định, năng lực sản xuất vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng đã gia tăng đáng kể, với kho vũ khí được ước tính ở mức vài chục đầu đạn.