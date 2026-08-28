Nepal: Số người chết do lũ quét tăng lên 469, gần 1.000 người mất tích

(GLO)- Số người thiệt mạng do trận lũ quét nghiêm trọng xảy ra tại khu vực biên giới Nepal - Trung Quốc đã tăng lên 469 người, trong khi gần 1.000 người vẫn mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng lân cận.

Trước nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ, cơ quan quản lý thảm họa Nepal cảnh báo khả năng các hồ nước tự nhiên hình thành do đất đá chặn dòng có thể bị vỡ, đồng thời yêu cầu người dân và lực lượng cứu hộ rời khỏi các khu vực ven sông.

Khu vực xảy ra sạt lở đất tại biên giới Nepal - Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN phát

Tại khu vực biên giới Trung Quốc - Nepal, giới chức Trung Quốc cảnh báo khoảng 3 triệu m3 nước, tương đương 1.200 hồ bơi Olympic, có thể đổ vào một hồ chứa tự nhiên đang bị nghẽn.

Nguy cơ hồ bị vỡ được đánh giá ở mức rất cao, với đỉnh lũ có thể đạt vào ngày 31-8. Một trận động đất 4,7 độ cũng được ghi nhận tại Tây Tạng tối 27-8, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ thiên tai.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nepal cho biết nước này hiện chưa cần các quốc gia khác cử lực lượng tìm kiếm, cứu nạn.

Các cơ quan an ninh Nepal đang trực tiếp triển khai hoạt động này và được đánh giá đủ khả năng đảm nhiệm công tác cứu hộ.

Quyết định của Nepal được đưa ra theo đề xuất của quân đội và cảnh sát nước này, đồng thời dựa trên kinh nghiệm sau trận động đất năm 2015, khi sự tham gia của nhiều đội cứu hộ quốc tế gây khó khăn đáng kể cho công tác phối hợp và quản lý.

Bộ Ngoại giao Nepal đã thành lập đội phản ứng khẩn cấp (ERT) nhằm hỗ trợ các công dân nước ngoài bị ảnh hưởng bởi lũ tại huyện Rasuwa.

Đội này có nhiệm vụ điều phối hoạt động tìm kiếm, cứu nạn, xác minh thông tin và hỗ trợ lãnh sự đối với người nước ngoài bị ảnh hưởng, mất tích hoặc liên quan đến thảm họa.

Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục trao đổi với Nepal về việc hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn và đã cam kết viện trợ nhân đạo 1 triệu USD thông qua các tổ chức quốc tế. Trước đó, 9 công dân Hàn Quốc làm việc tại một nhà máy thủy điện được xác nhận mất tích và 10 người khác bị mắc kẹt.

Trước tình hình khẩn cấp, Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế kêu gọi 31 triệu USD để phục vụ ứng phó thiên tai và phục hồi trong 2 năm tới. Nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế cũng thông báo hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả trận lũ xảy ra ngày 26-8.

Thảm họa xảy ra sau khi 1 sông băng sạt lở, cuốn theo lượng lớn đất đá, băng, bùn và các mảnh vỡ xuống hệ thống sông ở khu vực núi Himalaya.

Lũ quét đã tàn phá nhiều khu dân cư, gây thương vong lớn và làm gián đoạn điện, thông tin liên lạc, cản trở công tác tìm kiếm, cứu nạn.