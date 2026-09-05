Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung thăm và chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai

(GLO)- Nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027, sáng 5-9, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm, chúc mừng cán bộ, giáo viên và học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai (phường Thống Nhất).

Cùng đi có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại buổi thăm nhà trường. Ảnh: Ngọc Sang

Năm học 2025-2026, mặc dù còn nhiều khó khăn, với đặc thù của mô hình trường nội trú, song tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đã nỗ lực duy trì, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. 100% học sinh lớp 12 đậu tốt nghiệp THPT và trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng; nhiều học sinh đạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Bên cạnh nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường còn chú trọng giáo dục kỹ năng sống, xây dựng môi trường nội trú đoàn kết, thân thiện; quan tâm gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa của học sinh các dân tộc.

Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Sang

Năm học 2026-2027, trường đón 157 học sinh lớp 10, nâng tổng số học sinh từ 243 lên 400 em. Nhà trường tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, tăng cường rèn luyện kỹ năng sống, tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện.

Phát biểu tại buổi thăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường đạt được trong năm học vừa qua; đồng thời đánh giá cao sự tận tâm của các thầy cô giáo trong giảng dạy, quản lý và chăm lo đời sống cho học sinh, nhất là con em đồng bào dân tộc thiểu số ở xa gia đình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 4 từ phải sang) tặng quà cho nhà trường. Ảnh: Ngọc Sang

Đồng chí Rah Lan Chung nhấn mạnh, trường dân tộc nội trú không chỉ là nơi truyền đạt kiến thức mà còn là môi trường rèn luyện, vun đắp tinh thần đoàn kết, ý thức tự lập và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Vì vậy, nhà trường cần tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; chú trọng giáo dục kỹ năng sống, định hướng nghề nghiệp và khơi dậy ý chí, khát vọng vươn lên trong mỗi học sinh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các em học sinh chăm ngoan, nỗ lực học tập, rèn luyện, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ; trân trọng điều kiện học tập đang có, gìn giữ bản sắc văn hóa, nuôi dưỡng khát vọng đóng góp cho gia đình, buôn làng và quê hương Gia Lai.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT số 2 tỉnh Gia Lai được Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2025. Ảnh: Ngọc Sang

Thay mặt cán bộ, giáo viên và học sinh, Hiệu trưởng Nguyễn Văn Tàu cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh; đồng thời khẳng định, đây là nguồn động viên để tập thể nhà trường tiếp tục nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học, chăm lo tốt hơn đời sống của học sinh trong năm học mới.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đã tặng quà chúc mừng nhà trường và học sinh, qua đó động viên các em tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập.