(GLO)- Chiều 3-9, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay; những khó khăn, vướng mắc và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Xã Ia Phí được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 xã (Ia Phí trước đây, Ia Ka và Ia Nhin); có 14 thôn, làng với 5.727 hộ dân; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 64,4%. Kinh tế của xã chủ yếu dựa vào nông nghiệp, với các cây trồng chủ lực như: cà phê 2.844 ha, cao su 2.301,4 ha, sầu riêng khoảng 405 ha. Toàn xã còn 172 hộ nghèo, chiếm 3% và 857 hộ cận nghèo, chiếm 14,96%.

Từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình kinh tế - xã hội của xã cơ bản ổn định; thu ngân sách nhà nước đạt 149% dự toán. Các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục, y tế, văn hóa được triển khai kịp thời; quốc phòng-an ninh được giữ vững. Đối với các chương trình mục tiêu quốc gia, nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 chuyển sang năm 2026 hơn 11,65 tỷ đồng; đến ngày 19-8-2026 đã giải ngân 4,158 tỷ đồng, đạt 35,7%.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số chuyển biến rõ nét. 100% hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trực tuyến, 100% văn bản được ký số và xử lý trên hệ thống. Từ ngày 1-1 đến 24-8-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 1.995 hồ sơ, 100% hồ sơ trực tuyến; đã giải quyết 1.865 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ trước hạn và đúng hạn đạt 91,7%.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: P.D

Đảng bộ xã có 25 tổ chức Đảng trực thuộc với 660 đảng viên. Từ đầu năm 2026 đến nay, xã đã kết nạp 18 đảng viên mới, đạt 90% chỉ tiêu của năm; cử 55 quần chúng ưu tú tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 25 đảng viên dự bị tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới. Đến nay, tỷ lệ đảng viên đăng nhập Sổ tay đảng viên điện tử đạt trên 93,67%. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. Hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội cơ bản thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Tại buổi làm việc, các đại biểu trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của địa phương sau sắp xếp; đồng thời, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

Địa phương kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin, đường truyền và trang thiết bị phục vụ chuyển đổi số, giải quyết thủ tục hành chính; bảo đảm điều kiện làm việc phù hợp với quy mô địa bàn và khối lượng nhiệm vụ sau sắp xếp.

Xã cũng kiến nghị quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt; hỗ trợ phát triển vùng sản xuất hàng hóa, liên kết tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP và du lịch cộng đồng. Trong đó, đề nghị bố trí kinh phí xây dựng tuyến đường từ ngã tư làng Prép vào làng Pơ Tum (3 làng lòng hồ xã Ia Phí cũ) dự kiến 15 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND xã Nguyễn Công Sơn kiến nghị tại buổi làm việc. Ảnh: P.D

Địa phương đề nghị tỉnh quan tâm, làm việc với Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để thu hồi đất thực hiện quy hoạch trung tâm hành chính xã và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đối với khu vực làng Pơ Tum, kiến nghị đưa Dự án bố trí ổn định dân cư vào Chương trình mục tiêu quốc gia, với kinh phí hỗ trợ dự kiến 90 tỷ đồng.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng bộ xã đạt được trong thời gian qua; nhất là tinh thần đoàn kết, thống nhất, sự chủ động, trách nhiệm của Ban Thường vụ Đảng ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đồng chí Rah Lan Chung đề nghị Đảng bộ xã tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm Quy chế làm việc, duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt của cấp ủy, tổ chức đảng; chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời phát hiện, giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đồng thời lưu ý xã cần tập trung chăm lo đời sống nhân dân và giải quyết kịp thời các vấn đề dân sinh; tạo điều kiện, hỗ trợ các hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp, qua đó mở rộng lực lượng sản xuất, tạo việc làm, đóng góp và đồng hành cùng địa phương trong quá trình phát triển.

Đồng chí Rah Lan Chung (ngoài cùng, bên phải) tặng quà của Thường trực Tỉnh ủy cho Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ia Phí. Ảnh: P.D

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng đề nghị xã tăng cường hỗ trợ người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế; đẩy mạnh liên kết sản xuất, hình thành các chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo sinh kế bền vững cho người dân; tiếp tục duy trì, củng cố và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương.

Cùng với đó, địa phương tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; chú trọng bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, bản sắc truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh, giữ vững ổn định địa bàn.