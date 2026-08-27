Trao Huy hiệu Đảng cho Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung

Dự buổi lễ có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang) và đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh (bên phải) trao Huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Thái Đại Ngọc và Rah Lan Chung. Ảnh: N.H

Tại buổi lễ, đồng chí Phạm Anh Tuấn đã trân trọng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Thái Đại Ngọc và Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Rah Lan Chung.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phạm Anh Tuấn chúc mừng đồng chí Thái Đại Ngọc và đồng chí Rah Lan Chung; đồng thời khẳng định, việc trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với quá trình cống hiến, công lao to lớn của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và Đảng bộ tỉnh Gia Lai nói riêng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng 2 đồng chí Thái Đại Ngọc và Rah Lan Chung. Ảnh: N.H

Đồng chí Phạm Anh Tuấn tin tưởng Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung tiếp tục phát huy bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; tiếp tục là những hạt nhân đoàn kết, gương mẫu; cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: N.H

Thay mặt các đồng chí nhận danh hiệu cao quý, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức buổi lễ trang trọng và ấm áp.

Đồng chí chia sẻ: Huy hiệu Đảng không chỉ là niềm vinh dự, tự hào lớn lao mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc về trách nhiệm của người đảng viên. Càng giữ trọng trách lớn và nhiều năm tuổi Đảng, càng phải giữ gìn phẩm chất, gương mẫu, tận tụy và thường xuyên "tự soi, tự sửa" để xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân.

Đồng chí Rah Lan Chung phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: N.H

Bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều thời cơ lẫn thách thức, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định sẽ tuyệt đối trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng; giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm; đem hết tâm sức và trí tuệ cùng tập thể lãnh đạo tỉnh hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, quyết tâm xây dựng tỉnh Gia Lai ngày càng giàu đẹp.

Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: N.H

Đồng chí Thái Đại Ngọc vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng ngày 8-1-1987; đồng chí Rah Lan Chung được kết nạp vào Đảng ngày 8-6-1996. Những năm qua, 2 đồng chí đã được rèn luyện, thử thách qua nhiều vị trí, môi trường công tác.

Dù ở cương vị nào, 2 đồng chí luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tận tụy với công việc và có nhiều đóng góp quan trọng cho công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cũng như sự phát triển toàn diện của địa phương.