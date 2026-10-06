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Xã Hra thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 113% kế hoạch

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HỒNG UYÊN
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(GLO)- Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hra (tỉnh Gia Lai) lần thứ 6 (mở rộng) diễn ra sáng 6-10 đã tập trung đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2026 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Trong 9 tháng năm 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hra đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả tích cực.

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Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Minh Trung

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm. Đảng ủy xã đã tổ chức 11 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã, với 996 đại biểu tham dự; kết nạp 13 đảng viên mới.

Trên lĩnh vực kinh tế, tổng thu ngân sách địa phương đạt hơn 91 tỷ đồng, bằng 98,5% kế hoạch tỉnh giao. Riêng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 4,2 tỷ đồng, bằng 113% kế hoạch. Sản xuất nông nghiệp cơ bản ổn định, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa đạt hơn 3.246 ha, bằng 100,6% kế hoạch.

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Bà Đinh Thị Minh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hra phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Trung

Đáng chú ý, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku được tập trung triển khai. Đến ngày 15-9, xã đã bàn giao khoảng 7,7/9,36 km thuộc phạm vi thực hiện, đạt khoảng 82%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác an sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác tuyển quân năm 2026 đạt 100% chỉ tiêu.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đề ra nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm. Trong đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo, giải ngân đầu tư công; hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng cao tốc; tăng cường chuyển đổi số; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững quốc phòng - an ninh; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026.

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