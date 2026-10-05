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Đưa nghị quyết vào cuộc sống

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Cụ thể hóa nghị quyết, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội

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NGUYỄN HÂN
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(GLO)- Nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội Ðảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 bằng những công trình, dự án và nhiệm vụ thiết thực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực

Tại phường An Nhơn Bắc, hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị được xác định là khâu đột phá, tạo nền tảng phát triển KT-XH.

Bà Nguyễn Thị Kim Quy - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường - cho biết, cụ thể hóa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2025-2030, trong 2 năm 2025-2026, địa phương đã đầu tư 50 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất và thu ngân sách để nâng cao các tiêu chí hạ tầng đô thị.

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Hạ tầng đô thị ở phường An Nhơn Bắc được đầu tư khang trang. Ảnh: N.H

Nguồn lực được tập trung để mở rộng các tuyến giao thông trục chính, thảm bê tông nhựa, lắp đặt điện chiếu sáng; cải tạo Công viên Bình An, xây dựng các hoa viên, nâng cấp không gian sinh hoạt cộng đồng. Cùng với đó, phường đầu tư 12 tỷ đồng nâng cấp các cơ sở trường học.

Ông Đồng Quốc Tuấn - Tổ trưởng tổ dân phố Trung Lý (phường An Nhơn Bắc) cho hay: Tuyến tỉnh lộ 636 và tuyến đường dài hơn 1.000 m kết nối tổ dân phố với trung tâm phường trước đây xuống cấp, nay đã được thảm bê tông nhựa, lát gạch block vỉa hè.

“Chỉ sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, bộ mặt đô thị đã thay đổi hẳn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân” - ông Tuấn chia sẻ.

Tại xã Vĩnh Quang, nghị quyết được cụ thể hóa bằng định hướng tổ chức không gian kinh tế gắn với thu hút các dự án động lực. Theo đó, khu vực phía Đông và phía Tây xã phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, chăn nuôi công nghệ cao, tạo nguồn nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; vùng trung tâm tập trung phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và hình thành vùng nguyên liệu phục vụ Cụm công nghiệp Tà Súc.

Từ định hướng này, 9 tháng năm 2026, xã Vĩnh Quang đã thu hút thành công 2 dự án động lực: Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận do Công ty CP Năng lượng VinEnergo làm chủ đầu tư có công suất 143 MW, vốn đầu tư 4.679 tỷ đồng, diện tích 50 ha; Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Vĩnh Quang có diện tích gần 20 ha, vốn đầu tư gần 132 tỷ đồng, quy mô 40.000 con heo thịt/năm.

Ông Trịnh Thành Trung - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Quang - cho biết, Dự án Trang trại chăn nuôi heo công nghệ cao Vĩnh Quang đã khởi công ngày 12-9-2026; dự kiến hoàn thành, đưa vào hoạt động đầu năm 2027.

Còn Dự án Nhà máy điện gió Vĩnh Thuận đang được địa phương phối hợp với nhà đầu tư thực hiện giải phóng mặt bằng, phấn đấu khởi công trong tháng 10-2026.

Các dự án góp phần thực hiện mục tiêu tăng giá trị sản phẩm bình quân 10,8%/năm giai đoạn 2026-2030, đưa Vĩnh Quang về đích xã nông thôn mới vào năm 2030.

Rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả

Tại xã Kbang, việc đưa nghị quyết vào cuộc sống được cụ thể hóa theo phương châm “rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và rõ sản phẩm cụ thể”, gắn với những vấn đề nhân dân quan tâm.

Ông Nguyễn Thanh Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã - thông tin: Đảng ủy xã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội, xác định nhiệm vụ trọng tâm về phát triển KT-XH, đầu tư hạ tầng, cải cách hành chính, chuyển đổi số. 100% chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, chương trình triển khai phù hợp với chức năng, nhiệm vụ.

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Xã Kbang đầu tư xây dựng Trạm Y tế, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Ảnh: N.H

Cách làm này tạo chuyển biến trên nhiều lĩnh vực tại xã Kbang. 9 tháng năm 2026, tốc độ tăng giá trị sản phẩm của xã đạt gần 8%, phấn đấu cả năm đạt 10%.

Tổng diện tích gieo trồng đạt hơn 4.208 ha, vượt hơn 3% so với kế hoạch; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt khoảng 142 tỷ đồng, vượt 20% so với kế hoạch.

Đặc biệt, cải cách hành chính là một điểm sáng với tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 97%; hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 96,3%; hồ sơ được số hóa đạt 99,7%. Mức độ hài lòng của người dân đạt 97,42/100 điểm, đứng tốp đầu trong số 135 xã, phường.

“Đảng ủy xã tiếp tục tập trung 4 khâu đột phá, trong đó chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ gắn với du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, sinh thái; tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân nhanh và bền vững.

Đảng ủy xã yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở tập trung thực hiện từng mục tiêu, nhiệm vụ, công trình và kết quả cụ thể; quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra” - ông Dũng nhấn mạnh.

Từ những công trình hạ tầng, dự án đầu tư đến kết quả cải cách hành chính, việc cụ thể hóa nghị quyết ở cơ sở đang tạo ra những chuyển biến cụ thể.

Khi mục tiêu nghị quyết được chuyển thành nhiệm vụ, sản phẩm và hiệu quả phục vụ nhân dân, sự đồng thuận ở cơ sở được củng cố, tạo thêm động lực phát triển KT-XH.

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