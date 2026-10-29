Cụ thể hóa nghị quyết bằng kết quả thực chất

(GLO)- Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác cán bộ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương và quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng đề ra.

Phát biểu tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh yêu cầu cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận của Trung ương thành nhiệm vụ sát thực tiễn, rõ trách nhiệm, tiến độ và kết quả.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Gia Lai cần phát huy tiềm năng, lợi thế, khắc phục khó khăn, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc quyết liệt, đồng bộ, thực chất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số; lấy kết quả công việc và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả lãnh đạo, điều hành.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, đột phá trong công tác cán bộ

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, pháp quyền, hiện đại và vì nhân dân.

Trong đó, cần phân định rõ thẩm quyền, trách nhiệm giữa cấp ủy với cơ quan nhà nước; khắc phục tình trạng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chấn chỉnh việc xin ý kiến để né tránh trách nhiệm đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định.

Đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, việc phân cấp, phân quyền phải gắn với trách nhiệm, nguồn lực và cơ chế hậu kiểm. Cấp tỉnh tập trung điều phối, phân bổ nguồn lực, liên kết vùng, đào tạo cán bộ và bảo đảm điều kiện hoạt động; cấp xã trực tiếp giải quyết công việc tại địa bàn, phục vụ người dân.

Cùng với đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, gắn nội dung sinh hoạt với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề thực tiễn ở cơ sở.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Về công tác cán bộ, đồng chí Thái Đại Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ từ khâu đánh giá, lựa chọn đến tạo nguồn và quản trị đội ngũ. Trong đó, tập trung thực hiện 3 đột phá: đánh giá cán bộ dựa trên phẩm chất, năng lực, sản phẩm, hiệu quả công việc và uy tín; chủ động phát hiện, đào tạo nguồn cán bộ kế cận, mở rộng nguồn nhân tài; đổi mới phương thức quản trị đội ngũ theo hướng thống nhất, liên thông, dựa trên vị trí việc làm, yêu cầu năng lực và dữ liệu được kiểm chứng.

Đáng chú ý, công tác đánh giá cán bộ phải gắn với kết quả thực tiễn, mức độ cống hiến và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ; kết hợp đánh giá định tính với định lượng, đặt kết quả trong tương quan với thẩm quyền, nguồn lực và điều kiện thực hiện.

Đối với thu hút, trọng dụng nhân tài, tỉnh ưu tiên các lĩnh vực có nhu cầu như: khoa học công nghệ, chuyển đổi số, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế biển, logistics, năng lượng, y tế, giáo dục và quản trị công.

Cùng với hoàn thiện cơ chế, chính sách, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cần tăng cường hợp tác với các trường đại học, viện nghiên cứu, chuyên gia và doanh nghiệp; chú trọng bố trí đúng người, giao việc phù hợp, tạo môi trường để nhân tài phát huy năng lực, cống hiến lâu dài.

Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng, chuẩn bị cho năm 2027

Về nhiệm vụ phát triển KT-XH, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, ngành tập trung thực hiện đạt kết quả cao nhất các mục tiêu năm 2026, đồng thời chuẩn bị nền tảng để năm 2027 tăng tốc, bứt phá.

Trọng tâm là tập trung chỉ đạo thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP quý IV/2026 đạt 11,33% theo yêu cầu của Chính phủ, qua đó phấn đấu đưa tăng trưởng cả năm đạt 8,8-9,4%.

Nếu phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 10,2% như tỉnh đề ra, GRDP quý IV phải tăng trên 12%. Đây là thách thức lớn trong bối cảnh thời gian còn lại không nhiều, đòi hỏi các cấp, ngành phải chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh trình bày chuyên đề "Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 106-KL/TW ngày 15-10-2026 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV về tình hình phát triển KT-XH, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027". Ảnh: Đức Thụy

Cùng với đó, tỉnh phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch được Chính phủ giao; khẩn trương xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp để phát huy hiệu quả nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng KT-XH và các công trình phục vụ phòng, chống thiên tai.

Bí thư Tỉnh ủy lưu ý cần khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại của 7 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, dù các trường đã được khánh thành, đưa vào sử dụng; đồng thời, quyết liệt triển khai 16 dự án, phương án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai...

Việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cũng phải bảo đảm hiệu quả thực chất, nhất là khắc phục các điểm nghẽn theo kế hoạch 100 ngày và đẩy mạnh số hóa hồ sơ trong các cơ quan Đảng.

Đối với năm 2027, mục tiêu tăng trưởng GRDP 2 con số đòi hỏi từng cấp, ngành phải xây dựng phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng ủy UBND tỉnh nghiên cứu, lượng hóa các chỉ tiêu liên quan đến tăng trưởng công nghiệp văn hóa, tỷ trọng kinh tế số, năng suất lao động và doanh số thương mại điện tử, làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH sát thực tiễn.

Đề cao trách nhiệm người đứng đầu

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; chuyển mạnh từ xử lý khi vi phạm xảy ra sang cảnh báo, tự phát hiện và khắc phục hạn chế ngay từ cơ sở.

Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh sai phạm, tiêu cực, lãng phí như quản lý đất đai, tài sản công, đầu tư công, công tác cán bộ, phân cấp, phân quyền và thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày chuyên đề về "Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng". Ảnh: Đức Thụy

Khi phát hiện hạn chế, phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm, biện pháp và thời hạn khắc phục; theo dõi đến cùng việc thực hiện kết luận kiểm tra. Đồng thời, giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương gắn với khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; kiên quyết chấn chỉnh tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ sai, sợ trách nhiệm làm đình trệ công việc.

Các cấp ủy, chính quyền cũng cần phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; thường xuyên đối chiếu báo cáo với thực tế cơ sở, kịp thời xử lý hoặc giải thích rõ những kiến nghị chính đáng của người dân, doanh nghiệp.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Ngay sau hội nghị, các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương cụ thể hóa các kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng, thẩm quyền và nhiệm vụ chính trị được giao; tránh xây dựng kế hoạch chung chung, hình thức, sao chép máy móc.

Mỗi nhiệm vụ phải bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền); xác định cụ thể cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, người chịu trách nhiệm, nguồn lực, thời hạn và sản phẩm đầu ra.

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng, với quyết tâm chính trị cao, tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng phát triển, toàn Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh sẽ triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch đã đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.