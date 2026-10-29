Gia Lai: Quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV

(GLO)- Sáng 29-10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XIV theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Dự hội nghị tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn) có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Dự hội nghị tại điểm cầu Pleiku có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. Tham dự hội nghị tại 135 điểm cầu xã, phường có Thường trực Đảng ủy, cấp ủy viên, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác Mặt trận thôn, làng, tổ dân phố và đại diện các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc nhấn mạnh: Mục tiêu xuyên suốt là tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ, biến tinh thần nghị quyết thành những việc làm cụ thể, thiết thực; hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng vững chắc cho năm 2027, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giữ vững quốc phòng - an ninh và nâng cao đời sống nhân dân.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Trên tinh thần đó, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Trước hết, cần nhìn thẳng vào thực tiễn, nhận diện rõ những hạn chế, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế - xã hội, triển khai các dự án đầu tư, giải phóng mặt bằng, khai thác nguồn lực đất đai và tài sản công.

Đồng thời, khắc phục tình trạng lúng túng trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, bố trí cán bộ chưa phù hợp và một bộ phận cán bộ còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Chủ động nắm chắc tình hình, giữ vững quốc phòng - an ninh, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ năm 2026; đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công, phát triển sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội.

Rà soát, tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án chậm triển khai, nhất là về đất đai, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Đồng thời, chủ động chuẩn bị các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm 2027, từ quy hoạch, đất đai, nguồn vốn, thủ tục đầu tư đến giải phóng mặt bằng và nhân lực; xác định rõ các động lực tăng trưởng mới, dự án trọng điểm, bảo đảm triển khai nhiệm vụ ngay từ quý I, tránh tình trạng chậm trễ, dồn việc vào cuối năm.

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, kế hoạch sát thực tiễn, thường xuyên rà soát, bổ sung những nội dung chưa phù hợp. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm, chủ động khắc phục hạn chế và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ bằng kết quả thực chất. Các nhiệm vụ phải được phân công rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả; kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, xử lý nghiêm tình trạng trì trệ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Lấy hiệu quả công việc, sự chuyển biến của địa phương, cơ quan, đơn vị và mức độ hài lòng của người dân làm thước đo quan trọng trong đánh giá cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt 4 chuyên đề trọng tâm. Theo đó, đồng chí Mai Việt Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy trình bày chuyên đề "Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chương trình hành động số 47-CTr/TW ngày 15-10-1026 của Bộ Chính trị thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện phương thức lãnh đạo, cầm quyền; cán bộ và công tác cán bộ".

Đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ trình bày chuyên đề "Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV và Chương trình hành động số 48-CTr/TW ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững".

Chuyên đề "Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 106-KL/TW ngày 15-10-2026 của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIV về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026; kế hoạch năm 2027" do đồng chí Nguyễn Tuấn Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trình bày.

Đồng chí Huỳnh Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trình bày chuyên đề về "Quy định số 225-QĐ/TW ngày 14-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng".