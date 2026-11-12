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Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải B Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”

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PHAN LÀI PHAN LÀI
PHƯƠNG DUNG
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(GLO)- Tối 11-11, tại TP. Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026.

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Ban tổ chức trao giải A cho các tác giả đạt giải. Ảnh: Phương Dung

Tham dự buổi lễ có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Phạm Tất Thắng - Phó Bí thư Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; Hà Thị Nga -Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Lê Quốc Minh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng dự lễ trao giải có lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương; các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam cùng các nhà báo có tác phẩm đạt giải.

Giải báo chí được tổ chức hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

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Tiết mục văn nghệ mở đầu lễ trao giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII. Ảnh: Phương Dung

Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Hà Thị Nga - Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết: Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII tiếp tục đạt được những kết quả nổi bật về số lượng và chất lượng. Các tác phẩm dự thi không chỉ phong phú về nội dung mà còn thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo về hình thức, phản ánh một cách toàn diện về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về những kết quả nổi bật trong quá trình triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Nhiều tác phẩm, tuyến bài đã mạnh dạn đi vào những vấn đề lớn, cấp thiết của đất nước, tập trung khai thác về hoạt động của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên trong tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong đổi mới việc tập hợp, phản ánh kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV và Nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

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Nhà báo Phương Dung (thứ 3 từ trái sang, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai) đại diện nhóm tác giả nhận giải B. Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban tổ chức giải báo chí đã nhận 2.767 tác phẩm dự thi thuộc 5 thể loại gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của hơn 100 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Hội đồng sơ khảo đã chọn 116 tác phẩm thuộc 5 thể loại vào vòng chung khảo; trong đó có 32 tác phẩm báo in, 41 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm phát thanh, 21 tác phẩm truyền hình và 7 tác phẩm ảnh báo chí.

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Ban tổ chức trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải. Ảnh: Phương Dung

Tại lễ trao giải, Ban tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVII, năm 2025 - 2026 đã trao 90 giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, gồm: 4 giải A, 15 giải B, 29 giải C và 42 giải khuyến khích.

Trong đó, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải B, đó là tác phẩm “Xóa nhà tạm - Kiến tạo tương lai” (gồm 4 kỳ) của nhóm tác giả Phương Dung - Phan Lài.

Tác phẩm đề cập đến chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại tỉnh Gia Lai. Với quyết tâm chính trị cao, tỉnh đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể và Nhân dân để chung tay xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo và gia đình chính sách.

Điểm nổi bật của chương trình là cách triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế từng địa phương. Bên cạnh nguồn kinh phí hỗ trợ, các địa phương chủ động huy động ngày công lao động, vật liệu xây dựng, nhân lực; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về đất ở, thiết kế, nguồn vật tư và tổ chức thi công. Những ngôi nhà mới vì thế không chỉ là nơi che mưa nắng mà còn là nền tảng để xây dựng cuộc sống ổn định, củng cố niềm tin của Nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Được biết, đây là lần thứ 3 liên tiếp, Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có tác phẩm đạt giải tại Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

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