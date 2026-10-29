Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Tin tức Nhân sự Quốc phòng - An ninh Cải cách hành chính Đưa nghị quyết vào cuộc sống

7 phường, xã liên kết phát triển không gian đô thị Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH PHƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 28-10, tại phường Pleiku đã diễn ra Hội nghị ký kết quy chế phối hợp, liên kết phát triển giữa 7 phường, xã thuộc TP. Pleiku (cũ) nhằm tăng cường hợp tác, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy hợp tác và phát triển không gian đô thị Pleiku.

Tham gia hội nghị có đại diện lãnh đạo 7 phường, xã gồm: Pleiku, An Phú, Diên Hồng, Hội Phú, Thống Nhất, xã Biển Hồ và xã Gào.

anh-2-quang-canh-hoi-nghi-ky-ket-quy-che-va-phoi-hop-lien-ket-vung-giua-7-xa-phuong-thuoc-tp-pleiku-anh-minh-phuong.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Minh Phương

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, mỗi phường, xã có chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền riêng, song nhiều vấn đề phát triển kinh tế - xã hội đòi hỏi sự phối hợp liên địa bàn.

Vì vậy, việc tăng cường liên kết nhằm chuyển từ tư duy quản lý theo địa giới hành chính sang quản trị theo không gian phát triển, từ phối hợp giải quyết công việc sang hợp tác cùng phát triển, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã thảo luận, trao đổi những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phối hợp trong công tác quy hoạch, triển khai các dự án đầu tư, phát triển nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch và quản lý trật tự đô thị.

anh-3-bi-thu-dang-uy-phuong-dien-hong-doan-huu-dung-phat-bieu-tham-luan-tai-hoi-nghi-anh-minh-phuong.jpg
Bí thư Đảng ủy phường Diên Hồng Đoàn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Minh Phương

Các đại biểu tập trung xác định những lĩnh vực hợp tác có tính đột phá, nhất là phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, kinh tế đêm; kết nối các sản phẩm văn hóa, du lịch sinh thái, cộng đồng và nông nghiệp chất lượng cao. Qua đó, từng bước hình thành những sản phẩm, chuỗi dịch vụ có sức cạnh tranh, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn khu vực.

Bên cạnh đó, các địa phương chú trọng phối hợp kết nối hạ tầng giao thông, hệ thống cấp thoát nước, chỉnh trang đô thị, bảo vệ môi trường; giải quyết những bất cập về trật tự xây dựng, trật tự đô thị, an ninh trật tự tại các khu vực giáp ranh. Đồng thời, tăng cường rà soát quy hoạch, các dự án đầu tư, thống nhất kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những vướng mắc phát sinh.

7-phuong-xa-lien-ket-phat-trien-khong-gian-do-thi-pleiku.jpg
Đại diện lãnh đạo 7 phường, xã thuộc TP. Pleiku cũ ký kết quy chế phối hợp nhằm thúc đẩy hợp tác và phát triển không gian đô thị Pleiku. Ảnh: Minh Phương

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo 7 phường, xã đã ký kết quy chế phối hợp, thống nhất định hướng xây dựng cơ chế hợp tác thiết thực, lâu dài trên nguyên tắc bình đẳng, tự chủ, phát huy thế mạnh và bổ trợ lẫn nhau; mở rộng liên kết trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, chuyển đổi số, xúc tiến đầu tư và kết nối doanh nghiệp.

Các nội dung hợp tác sẽ được cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch với nhiệm vụ, trách nhiệm và lộ trình thực hiện rõ ràng.

Với tinh thần “Bảy địa phương - Một không gian phát triển - Cùng hợp tác, cùng phát triển”, hội nghị tạo nền tảng tăng cường liên kết, chia sẻ nguồn lực, tháo gỡ những khó khăn chung, hướng đến xây dựng không gian Pleiku phát triển bền vững, giàu bản sắc và có sức hấp dẫn trong tương lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Phường Pleiku tăng cường lập lại trật tự đô thị

Phường Pleiku tăng cường lập lại trật tự đô thị

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, phường Pleiku huy động các lực lượng phối hợp ra quân lập lại trật tự đô thị, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Tiếp tục lùi thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tiếp tục lùi thời gian Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục điều chỉnh lịch tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Theo đó, thời gian tổ chức Cuộc thi được lùi lại để bổ sung nội dung và bảo đảm chất lượng, thời gian thi cụ thể sẽ được thông báo sau.

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: ĐVCC

Triển khai cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV

Xã hội

(GLO)-  Từ 8 giờ ngày 15-9 đến 8 giờ ngày 30-9, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 và Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bình Định đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những việc làm thiết thực

Phường Bình Định đưa nghị quyết vào cuộc sống từ những việc làm thiết thực

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Từ những tuyến đường, khu dân cư sáng - xanh - sạch - đẹp đến hệ thống giao thông kết nối, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành... Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Bình Định nhiệm kỳ 2025-2030 đang dần được cụ thể hóa bằng những công việc thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống người dân.

Từ học tập đến hành động cụ thể

Từ học tập đến hành động cụ thể

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” đặt yêu cầu chuyển mạnh từ “học tập” sang “thực hành”, lấy kết quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên Hệ thống thông tin Tuyên giáo. Cuộc thi diễn ra trong 2 tuần; trong đó, tuần 1 từ 8 giờ ngày 14-9 đến 23 giờ ngày 18-9, tuần 2 từ 8 giờ ngày 21-9 đến 23 giờ ngày 25-9.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO)- Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị diễn ra sáng 3-9.

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

Quy hoạch cán bộ: Chọn đúng nguồn, tạo nền tảng lâu dài

Đưa nghị quyết vào cuộc sống

(GLO) - Sau sắp xếp đơn vị hành chính, các xã, phường trên địa bàn tỉnh từng bước kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Trong đó, quy hoạch cán bộ được xác định là nhiệm vụ quan trọng, nhằm lựa chọn nguồn cán bộ đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài.

null