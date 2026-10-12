Đưa bảo hiểm xã hội tự nguyện về vùng khó

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VŨ CHI VŨ CHI
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(GLO)- Nhờ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, nhiều người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đã chủ động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện, mong có điểm tựa khi về già.

Điểm sáng Ia Hiao

Tính đến hết quý III/2026, xã Ia Hiao là địa phương đầu tiên trong cụm 8 xã, phường thuộc khu vực phụ trách của BHXH cơ sở Ayun Pa sớm đạt chỉ tiêu BHXH tự nguyện với 241 người tham gia, đạt hơn 100%; trong đó có 128 người mới tham gia.

Phó Chủ tịch UBND xã Ngô Thị Thanh Diệp cho hay: Ngay từ đầu năm, xã đã xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đến từng thôn, làng gắn với trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo.

Trên cơ sở rà soát, xã tập trung vận động những người có tiềm năng như người nhà của cán bộ, công chức, viên chức, các chi hội trưởng, thành viên tổ an ninh trật tự, các hộ sản xuất kinh doanh… tham gia BHXH tự nguyện.

Mặc dù thu nhập không mấy dư dả nhưng từ tháng 9, anh Ksor Ruyên (thôn Sô Ma Hang, xã Ia Hiao) quyết định dành 198 nghìn đồng/tháng để tham gia BHXH tự nguyện.

Anh chia sẻ: “Trước đây, khi tham gia lực lượng dân quân thường trực xã, tôi có đóng BHXH bắt buộc hơn 1 năm. Sau sáp nhập, tôi được bố trí vào lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở.

Khi được tuyên truyền về BHXH tự nguyện, tôi quyết định tham gia trở lại, coi đây như một khoản tiết kiệm cho tuổi già”.

Tương tự, anh Ksor Kueo - Thôn đội trưởng thôn Sô Ma Hang cũng đã tham gia BHXH tự nguyện được 3 tháng nay. “Việc này trước hết là để lo cho bản thân, tiếp sau là làm gương để bà con học tập và làm theo. Sang năm, mình sẽ cho các thành viên trong gia đình tham gia BHXH tự nguyện” - anh Kueo nói.

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Chị Rô H’Lăk (bìa phải) - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Sô Ma Hang (xã Ia Hiao) tuyên truyền về BHXH tự nguyện cho vợ chồng anh Ksor Ruyên. Ảnh: V.C

Thôn Sô Ma Hang có 381 hộ với 1.949 nhân khẩu, gần 100% là người dân tộc thiểu số. Chị Rô H’Lăk - Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn Sô Ma Hang - cho biết: Hệ thống chính trị thôn phối hợp với BHXH cơ sở Ayun Pa tổ chức các buổi tuyên truyền nhóm nhỏ, giúp bà con hiểu lợi ích và cách tiết kiệm để tham gia BHXH tự nguyện. Nhờ vậy, từ đầu năm đến nay, thôn đã vận động được 17 người tham gia, đạt chỉ tiêu đề ra.

Ở thôn Thanh Bình (xã Ia Hiao), cách vận động cũng bắt đầu từ những người cụ thể. Chị Trần Thị Thương - Bí thư Chi bộ thôn - cho hay: Sau khi rà soát những hộ có điều kiện, hệ thống chính trị thôn lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp và kiên trì đến tận nhà trò chuyện để bà con hiểu. “Mưa dầm thấm lâu”, trong 9 tháng năm 2026, thôn đã vận động được 29 người tham gia BHXH tự nguyện.

Tăng cường tuyên truyền, nâng cao tỷ lệ người tham gia

Song song với công tác tuyên truyền, vận động, Hội LHPN xã Phú Thiện đã ra mắt mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện” với 34 thành viên.

Chị Lê Thị Kim Cúc - Chủ tịch Hội LHPN xã - cho biết: Trước đây, hội viên tiết kiệm bằng hình thức nuôi heo đất để tham gia BHYT. Hiện nay, xã Phú Thiện thuộc khu vực III (xã đặc biệt khó khăn), người dân thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT. Vì vậy, Hội LHPN xã bắt tay xây dựng mô hình mới trên.

Từ khoản tiết kiệm hằng ngày, định kỳ ngày 20-10 hằng năm, các chị sẽ đồng loạt đập heo đất để tham gia BHXH tự nguyện cho bản thân và gia đình.

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Hội LHPN xã Phú Thiện ra mắt mô hình “Nuôi heo đất tiết kiệm tham gia BHXH tự nguyện”. Ảnh: V.C

Bà Kpă Loan - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã Phú Thiện phấn khởi cho biết: Đến hết quý III/2026, xã Phú Thiện có 532 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 99,4% chỉ tiêu kế hoạch, trong đó có 315 người mới tham gia. Đầu tháng 10, xã vận động thêm được 3 người tham gia, đạt chỉ tiêu đề ra.

Cũng thuộc khu vực III, song xã Ia Rbol gặp nhiều trở ngại trong vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, tỷ lệ thực hiện mới đạt hơn 50% chỉ tiêu.

Theo ông Trần Trọng Kim - Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm hơn 92% dân số địa phương, 4/6 thôn của xã thuộc diện đặc biệt khó khăn.

Thu nhập không ổn định, trong khi phải đóng BHXH tự nguyện nhiều năm mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khiến không ít người dân còn e ngại tham gia.

Theo ông Nguyễn Hữu Hạ - Giám đốc BHXH cơ sở Ayun Pa, đơn vị phụ trách 8 xã, phường (Ia Rbol, Ia Sao, Ia Tul, Ia Pa, Ia Hiao, Chư A Thai, Phú Thiện và Ayun Pa) với chỉ tiêu tỉnh giao năm 2026 là 2.835 người tham gia BHXH tự nguyện. Đến nay, toàn địa bàn có 2.145 người tham gia, đạt gần 75,7%, trong đó tham gia mới là 800 người.

Đối với các xã, phường gặp khó khăn trong việc thực hiện chỉ tiêu như Ia Rbol (mới đạt 50,8%), Ia Sao (64%), Ayun Pa (67%), BHXH cơ sở Ayun Pa sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương tăng cường tuyên truyền theo từng nhóm nhỏ, đến từng hộ gia đình có tiềm năng.

Cùng với đó là phát động phong trào cán bộ, công chức tham gia cho người thân; nhân rộng những mô hình tiết kiệm hiệu quả để duy trì và phát triển tỷ lệ người tham gia BHXH tự nguyện, đạt chỉ tiêu đề ra.

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