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Thời sự

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung dự Ngày hội Đại đoàn kết thôn Nhơn Tân

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NGÔ SƯƠNG

(GLO)- Sáng 11-11, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Nhơn Tân, xã An Nhơn Tây.

Cùng dự ngày hội có đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND xã An Nhơn Tây cùng đông đảo cán bộ và người dân thôn Nhơn Tân.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại ngày hội, các đại biểu và người dân cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động tại địa phương.

Thôn Nhơn Tân hiện có 865 hộ, với hơn 3.830 nhân khẩu; đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, thương mại và dịch vụ. Năm 2026, người dân trong thôn tích cực phát triển sản xuất, mở rộng ngành nghề, nâng cao thu nhập. Nhiều mô hình kinh tế hộ mang lại hiệu quả, với thu nhập từ 100-500 triệu đồng/năm.

Đến nay, thôn chỉ còn 7 hộ cận nghèo. 100% hộ dân đăng ký xây dựng gia đình văn hóa; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6%; không có trẻ em bỏ học. Các hoạt động an sinh xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng cảnh quan môi trường được quan tâm thực hiện.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung ghi nhận, biểu dương những kết quả mà thôn Nhơn Tân đạt được, nhất là trong phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho xã An Nhơn Tây. Ảnh: Hoàng Vũ

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, nguồn sức mạnh quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Do đó, đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền và nhân dân tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở.

Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát huy vai trò các tổ công nghệ số cộng đồng; xây dựng các mô hình hợp tác, liên kết sản xuất, quảng bá sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Ghi nhận những ý kiến, kiến nghị tại ngày hội, đồng chí Rah Lan Chung đề nghị địa phương quan tâm phát triển các mô hình hợp tác xã, hỗ trợ người dân ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; đồng thời chú trọng sửa chữa, nâng cấp nhà văn hóa, tạo điều kiện nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

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Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 4 từ phải sang) và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại ngày hội, đại diện các hội đoàn thể thôn Nhơn Tân đã ký cam kết thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động ở địa phương.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và tặng 20 suất quà của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã An Nhơn Tây cũng hỗ trợ sinh kế trị giá 13 triệu đồng cho 1 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của thôn.

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