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Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Thị Tố Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại làng Nhang Htiên

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LINH CHI
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(GLO)- Sáng 10-11, tại làng Nhang Htiên (xã SRó), Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026 với chủ đề "Khu dân cư đoàn kết, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với xây dựng nông thôn mới".

Tham dự và chung vui ngày hội với dân làng có đồng chí Phạm Thị Tố Hải - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; đại diện chính quyền địa phương.

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Đại diện Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các hội đoàn thể và người có uy tín làng Nhang Htiên ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình "Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc". Ảnh: Linh Chi

Tại ngày hội, các đại biểu và dân làng cùng ôn lại truyền thống 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026); đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại khu dân cư.

Nhằm kịp thời chia sẻ, động viên các hộ gia đình vươn lên trong cuộc sống, thay mặt Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Thị Tố Hải đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết cho 2 hộ dân trên địa bàn (mỗi căn trị giá 60 triệu đồng) và 20 suất quà trị giá 20 triệu đồng cho các hộ gia đình nghèo, khó khăn tại làng Nhang Htiên.

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Đồng chí Phạm Thị Tố Hải trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 2 ngôi nhà Đại Đoàn kết. Ảnh: Linh Chi

Hội Nông dân tỉnh cũng trao tặng 1 phần quà cho tập thể làng. Bên cạnh đó, cá nhân đồng chí Phạm Thị Tố Hải cũng trao tặng các phần quà ý nghĩa cho 16 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại khu dân cư nhằm tiếp thêm động lực giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.

Về phía chính quyền địa phương, lãnh đạo xã SRó đã tặng phần quà cho tập thể làng Nhang Htiên và trao 5 suất quà cho các hộ gia đình khó khăn.

Dịp này, UBND xã và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã SRó đã công bố các quyết định biểu dương, khen thưởng và tặng giấy khen cho các tập thể, hộ gia đình văn hóa cùng các cá nhân tiêu biểu xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua năm 2026.

Trong khuôn khổ ngày hội, làng Nhang Htiên đã ra mắt mô hình khu dân cư "Đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc"; đồng thời tổ chức lễ ký kết giao ước thi đua thực hiện mô hình giữa đại diện Chi bộ, Ban Nhân dân, Ban Công tác Mặt trận, các hội đoàn thể và người có uy tín.

Ngày hội khép lại trong không khí hân hoan, thắm tình đoàn kết, tiếp thêm động lực để nhân dân làng Nhang Htiên chung sức xây dựng xã SRó ngày càng phát triển, giàu đẹp.

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