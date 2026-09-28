Gia Lai: Hơn 280 đại biểu được tập huấn về xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình

(GLO)- Sáng 28-9, tại phường Pleiku, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai khai mạc Hội nghị tập huấn hướng dẫn triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và công tác gia đình, phòng - chống bạo lực gia đình năm 2026.

Tham dự hội nghị có các ông, bà: Khuất Văn Quý - Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện; Võ Hoàng Bình - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Thị Anh Thảo - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng hơn 280 đại biểu khu vực phía Tây tỉnh gồm lãnh đạo UBND các xã, phường; Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp xã; đại diện Phòng Văn hóa - Xã hội các xã, phường.

Hơn 280 đại biểu khu vực phía Tây tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Lam Nguyên

Trong 2 ngày 28 và 29-9, các đại biểu được thông tin về một số văn bản mới nhằm triển khai Bộ Chỉ số gia đình hạnh phúc trong công tác gia đình, phòng - chống bạo lực gia đình; hướng dẫn triển khai một số Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật phòng - chống bạo lực gia đình; Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng - chống tệ nạn xã hội, phòng - chống bạo lực gia đình, về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư…



Hội nghị cũng hướng dẫn triển khai Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 30-8-2026 của UBND tỉnh quy định chi tiết tiêu chuẩn, cách thức đánh giá, bình xét danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường tiêu biểu” trên địa bàn; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện đăng ký, bình xét và công nhận các danh hiệu…

Hội nghị được tổ chức nhằm giúp cán bộ phong trào triển khai thực hiện hiệu quả việc xây dựng đời sống văn hóa và công tác gia đình tại địa phương. Ảnh: Lam Nguyên

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi, thảo luận một số vướng mắc về công tác trên tại địa phương.



Được biết, chương trình tập huấn tương tự dành cho khu vực phía Đông tỉnh sẽ được triển khai tại phường Quy Nhơn Nam vào 2 ngày 30-9 và 1-10 tới đây.