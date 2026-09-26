Gia Lai thúc đẩy văn hóa tiêu dùng gắn với phát huy bản sắc

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Khung hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong tiêu dùng và Bộ quy tắc ứng xử trong văn hóa tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Kế hoạch được thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh, tập trung cao điểm từ tháng 9 đến hết tháng 11-2026.

Theo kế hoạch, tỉnh hướng đến xây dựng môi trường tiêu dùng văn minh, minh bạch, có trách nhiệm; phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Gia Lai trong hoạt động thương mại, tiêu dùng; nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, doanh nghiệp, thương nhân và các chủ thể kinh doanh trên môi trường số.

Khăn quàng cổ Brưng - sản phẩm OCOP từ nghề dệt truyền thống của người Bahnar. Ảnh: Minh Châu

Tỉnh cũng đẩy mạnh phong trào “Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam”, ưu tiên sản phẩm OCOP và sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Các nhiệm vụ trọng tâm gồm tuyên truyền 5 giá trị cốt lõi: yêu nước và tự hào dân tộc; trung thực và minh bạch; trách nhiệm xã hội và môi trường; tiết kiệm và bền vững; văn minh và tôn trọng.

Tỉnh sẽ lồng ghép văn hóa tiêu dùng vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát huy vai trò già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong vận động người dân tiêu dùng tiết kiệm, chống lãng phí, không mua bán, sử dụng hàng giả, hàng cấm.

Sở Công Thương được giao nhiệm vụ là cơ quan đầu mối, chủ trì theo dõi, đôn đốc và triển khai kế hoạch; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp lồng ghép nội dung văn hóa tiêu dùng vào các phong trào văn hóa trên địa bàn.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai phối hợp mở chuyên mục, tăng cường tin, bài tuyên truyền về văn hóa tiêu dùng, tiêu dùng xanh, tiêu dùng thông minh và Bộ quy tắc ứng xử.