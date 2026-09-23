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Thẩm định hồ sơ di tích Trường Lũy Gia Lai và bảo vật quốc gia thời Champa

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ĐOÀN NGỌC NHUẬN
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(GLO)- Sáng 23-9, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức họp Hội đồng cấp chuyên ngành thẩm định hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Trường Lũy Gia Lai và hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia nhóm hiện vật thời Champa.

Tại cuộc họp, Hội đồng tập trung xem xét các nội dung khoa học, pháp lý và cơ sở xác định giá trị của từng hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích quốc gia Trường Lũy Gia Lai (nằm trên địa phận phường Hoài Nhơn Bắc, xã An Lão và xã An Hòa) và hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia đối với 2 tượng sư tử tại phế tích tháp Mẫm (phường An Nhơn Bắc) và bộ sưu tập phù điêu rắn Naga tại tháp Dương Long (xã Bình An) hiện đang lưu giữ, trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Qua đó, góp ý hoàn thiện hồ sơ trước khi thực hiện các bước tiếp theo theo quy định.

Đối với Trường Lũy Gia Lai, hồ sơ được xây dựng trên cơ sở kết quả khảo sát, nghiên cứu và khai quật khảo cổ tại một số vị trí thuộc hệ thống di tích. Kết quả nghiên cứu và khảo cổ cho thấy, Trường Lũy là một công trình sơn phòng có từ thời chúa Nguyễn, nhưng tiến hành xây dựng mức độ quy mô nhất là từ triều Nguyễn, với mục đích ngăn các cuộc tấn công của người Man (do đó Trường Lũy còn có tên gọi Tĩnh Man trường lũy, lũy trấn Man hay lũy bình Man); bảo vệ đường cái quan hay là đường thượng đạo, cùng với dân cư vùng đồng bằng và miền núi.

Hệ thống Trường Lũy dài khoảng 127,4km chạy dài từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Gia Lai. Trong đó, đoạn Trường Lũy thuộc địa phận tỉnh Gia Lai dài hơn 14,4km, có 19 đồn cách nhau 500 - 1.000 m.

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Một đoạn Trường Lũy Gia Lai chạy qua địa phận phường Hoài Nhơn Bắc. Ảnh: Ngọc Nhuận

Đối với hồ sơ đề nghị công nhận bảo vật quốc gia, 2 tượng sư tử tại phế tích tháp Mẫm và bộ sưu tập 5 phù điêu rắn Naga tại tháp Dương Long đã được các nhà khoa học tập trung nghiên cứu, đánh giá tại hội thảo do Bảo tàng tỉnh phối hợp với Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức ngày 15-9. Các chuyên gia xác định nhóm hiện vật có giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật và khảo cổ học, góp phần nhận diện đặc trưng của nghệ thuật Champa thời Vijaya, đặc biệt là phong cách Bình Định (phong cách tháp Mẫm).

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Hai tượng sư tử phế tích tháp Mẫm trưng bày tại Bảo tàng tỉnh Gia Lai. Ảnh: Ngọc Nhuận

Việc tổ chức thẩm định cấp chuyên ngành đối với hai nhóm hồ sơ này là bước quan trọng nhằm hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm cơ sở khoa học và pháp lý để thực hiện các thủ tục đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận, nhằm bảo vệ và tôn vinh, phát huy các giá trị di sản tiêu biểu của tỉnh Gia Lai.

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