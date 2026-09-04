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Bế mạc Liên hoan, triển lãm, hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II

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KHÁNH HUÂN KHÁNH HUÂN
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(GLO)- Sáng 4 -9, tại phường Quy Nhơn, Liên hoan, triển lãm, hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II năm 2026 đã bế mạc sau những ngày diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo nghệ nhân, nhà vườn, người dân, du khách trong và ngoài tỉnh.

Sự kiện lần này quy tụ hơn 200 nghệ nhân, 300 nhà vườn trong tỉnh và hơn 100 nhà vườn ngoài tỉnh với hơn 1.500 tác phẩm và hơn 30.000 sản phẩm sinh vật cảnh (SVC) các loại.

Các tác phẩm được bố trí thành nhiều khu vực như cây cảnh đại, siêu đại; bonsai mini; khu trưng bày của các đơn vị và khu sản phẩm thương mại. Cách tổ chức này vừa tạo không gian thưởng lãm, vừa mở ra cơ hội giao lưu, trao đổi, mua bán sản phẩm giữa nghệ nhân, nhà vườn và khách tham quan.

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Khen thưởng những tác phẩm sinh vật cảnh xuất sắc góp mặt tại sự kiện năm nay. Ảnh: ĐVCC

Một điểm đáng chú ý là sự góp mặt của 27 đơn vị SVC trong tỉnh, đây là số lượng đông nhất từ trước đến nay. Nhiều chủng loại cây có tính bản địa lần đầu được giới thiệu. Nghệ thuật thư pháp cũng lần đầu tham gia triển lãm, góp phần mở rộng không gian giao lưu văn hóa tại sự kiện.

Theo Ban tổ chức, Liên hoan đã đón hàng nghìn lượt khách tham quan mỗi ngày, trong đó có cả du khách nước ngoài. Những tác phẩm cây cảnh được tạo tác công phu cùng sự phong phú về chủng loại đã tạo nên một không gian sinh động, góp thêm điểm đến tham quan, trải nghiệm cho người dân và du khách trong những ngày cuối tháng 8, đầu tháng 9.

Bên cạnh triển lãm, các hoạt động hội thi tạo thêm sức hút cho Liên hoan. Hội thi tạo tác cây cảnh lần đầu được tổ chức với 19 thí sinh đại diện cho 19 đơn vị tham gia. Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải ba và 4 giải khuyến khích. Hội thi chim Chào mào đấu hót thu hút 69 lồng chim trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba, 7 giải khuyến khích; đặc biệt, lần đầu tiên có giải tập thể dành cho đơn vị có nhiều lồng chim tham gia và đơn vị có nhiều chim chất lượng.

Không chỉ tạo sân chơi văn hóa, giao lưu cho nghệ nhân, nhà vườn và người yêu SVC, sự kiện còn gắn với hoạt động thiện nguyện. Ban tổ chức trao 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại phường Quy Nhơn; Chi hội Bonsai Sao biển trao 3 suất quà cho các gia đình khó khăn trên địa bàn.

Theo Hội SVC tỉnh Gia Lai, Liên hoan là dịp quảng bá nghệ thuật SVC, giới thiệu sản phẩm và nét đẹp văn hóa của người chơi cây cảnh đến công chúng; đồng thời thúc đẩy giao lưu, kết nối giữa các nghệ nhân, nhà vườn trong và ngoài tỉnh. Sự kiện góp phần làm phong phú thêm các hoạt động văn hóa, đời sống và hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2026.

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Tặng Giấy khen cho các cá nhân có nhiều đóng góp vào thành công của sự kiện. Ảnh: ĐVCC

Tại lễ bế mạc, Hội SVC tỉnh đã tặng giấy khen cho 29 tác phẩm được bình chọn là tác phẩm xuất sắc cùng 12 tập thể và 61 cá nhân đã có thành tích đóng góp cho thành công của sự kiện.

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