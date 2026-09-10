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Gia Lai: 235 học viên tham gia tập huấn nghiệp vụ thư viện

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SƠN CA SƠN CA
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(GLO)- Sáng 10-9, Thư viện Pleiku đã khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ cho 235 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác thư viện, tủ sách trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai.

Trong 2 ngày, các học viên được báo cáo viên hướng dẫn, trao đổi về các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thư viện; hệ thống thư viện công cộng từ tỉnh đến cơ sở; quy trình phối hợp tổ chức các hoạt động khuyến đọc tại cơ sở.

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Tham gia tập huấn có 235 cán bộ, công chức, viên chức phụ trách thư viện, tủ sách. Ảnh: Sơn Ca

Bên cạnh đó, lớp tập huấn tập trung vào kỹ năng tổ chức các hoạt động đọc sách gắn với giáo dục trải nghiệm phục vụ thanh thiếu nhi tại thư viện; kinh nghiệm phát triển sản phẩm, dịch vụ thông tin thư viện; quy trình ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất các video tuyên truyền giới thiệu sách…

Thông qua lớp tập huấn, học viên được cập nhập kiến thức, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tuyên truyền giới thiệu sách và thu hút bạn đọc tại cơ sở.

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