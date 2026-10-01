Tặng Ứng dụng học tiếng Việt cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

(GLO)- Ngày 1-10, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hàn Quốc, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chứng kiến lễ trao tặng, bàn giao Ứng dụng học tiếng Việt do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) nghiên cứu, phát triển cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc.

Ứng dụng được xây dựng nhằm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, các gia đình đa văn hóa Việt - Hàn và những người Hàn Quốc quan tâm, yêu thích tiếng Việt. Việc ứng dụng công nghệ số vào dạy và học tiếng Việt được kỳ vọng tạo thêm một phương thức tiếp cận linh hoạt, thuận tiện, phù hợp với nhu cầu học tập của thế hệ trẻ.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chứng kiến Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông Đặng Hoài Bắc trao App tiếng Việt tới Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Ảnh: Đào Lâm/TTXVN

Theo thông tin từ các cơ quan liên quan, Hàn Quốc hiện có hơn 100.000 gia đình đa văn hóa Việt - Hàn. Nhiều trẻ em trong các gia đình này sinh ra, lớn lên tại Hàn Quốc, trong môi trường sử dụng tiếng Hàn là chủ yếu. Vì vậy, việc tạo điều kiện để các em tiếp cận và duy trì tiếng Việt có ý nghĩa trong việc tăng cường giao tiếp với gia đình, đồng thời giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về nguồn cội và văn hóa Việt Nam.

Tại lễ bàn giao, Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông PGS.TS. Đặng Hoài Bắc trao các tài khoản sử dụng ứng dụng cho Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng Vũ Hải Quân.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc sẽ phối hợp với Tổng hội, các hội đoàn người Việt, cơ sở giáo dục và tổ chức cộng đồng để giới thiệu, phổ biến ứng dụng tới những gia đình có nhu cầu. Phản hồi của người sử dụng cũng sẽ được tổng hợp để góp phần hoàn thiện nội dung, tính năng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tiếng Việt của cộng đồng.

Việc đưa ứng dụng học tiếng Việt do một cơ sở đào tạo, nghiên cứu trong nước phát triển đến cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc mở thêm hướng tiếp cận trong gìn giữ tiếng mẹ đẻ. Kết hợp giáo dục với công nghệ số, hoạt động góp phần tạo thêm điều kiện để tiếng Việt được duy trì, sử dụng và lan tỏa trong các thế hệ người Việt Nam ở nước ngoài.