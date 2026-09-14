Những cụ bà sống vui cùng sách

(GLO)- Ở tuổi ngoài 70 đến gần 90, đọc sách vẫn là niềm vui mỗi ngày của những người phụ nữ cao tuổi ham học hỏi, thích khám phá điều mới lạ.

Qua từng trang sách, họ không chỉ bồi đắp kiến thức, giữ tinh thần minh mẫn mà còn tìm thấy niềm hứng khởi, sự kết nối và nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống.

Khi chúng tôi ghé thăm nhà bà Nguyễn Thị Hưng (88 tuổi, trú 02A Tăng Bạt Hổ, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) thì con cháu cho biết bà vừa ra ngoài… ăn sáng, cà phê cùng bạn đồng niên. Trên bàn, chiếc kính lão đặt giữa trang báo Gia Lai đang đọc dở đã nói lên sở thích thường ngày của chủ nhà.

Trò chuyện với chúng tôi trong lần gặp sau đó, bà Hưng khẳng định: Việc đọc đã trở thành đam mê, thành nhu cầu thiết yếu dù đã ở tuổi U90. Bà chia sẻ lịch sinh hoạt được duy trì đều đặn trong nhiều năm qua: xem các kênh thời sự, giải trí trên tivi; đọc báo in; lướt mạng bằng smartphone; luôn dành ra 1 giờ trước khi ngủ để đọc sách.

Ở tuổi 88, bà Nguyễn Thị Hưng vẫn tận hưởng niềm vui sống do sách mang lại. Ảnh: P.D

Những thói quen và cũng là thú vui ấy giúp bà Hưng luôn cập nhật thông tin, có thể trò chuyện với con cháu về nhiều chủ đề, nhờ đó khoảng cách thế hệ cũng được rút ngắn. “Có đứa cháu thắc mắc là sao bà không hề lẩm cẩm, mà ngược lại rất văn minh” - bà Hưng vừa kể vừa cười lớn.

Bà Hưng yêu thích đọc sách về chính trị, hồi ký của những nhân vật lịch sử, tiểu thuyết lịch sử… Nói rồi bà khoe với chúng tôi cuốn sách “Tấm lòng với đất nước” - 1 tác phẩm tuyển chọn những bài phát biểu, bài viết, bài trả lời phỏng vấn của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, dày hơn 600 trang.

Bà còn nhắc đến một số cuốn như “Võ Văn Kiệt - Trăm năm một chữ dân”; “Đường về Thăng Long” - tiểu thuyết lịch sử về Đại tướng Võ Nguyên Giáp…

Bà Hưng giãi bày: Trước đây, do chỉ học hết lớp 7 rồi tham gia kháng chiến chống Mỹ nên bà đặt ra mục tiêu tự học hỏi mỗi ngày thông qua sách báo. “Sách giúp tôi hiểu biết thời cuộc, mở mang kiến thức rất nhiều. Nhờ có sách mà tôi cũng học được cách chăm sóc sức khỏe và giao tiếp tốt dù tuổi đã cao” - bà nói.

Cũng giữ niềm say mê đọc sách qua nhiều năm, ở tuổi 77, bà Nguyễn Thị Hồng Hợp - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng và Phục hồi chức năng tỉnh Gia Lai (trú 16 Lê Hồng Phong, phường Diên Hồng) vẫn hứng thú với nhiều thể loại sách, nhất là sách về chính trị, lịch sử, KT-XH.

Bởi qua đó, bà có dịp hiểu thêm, nhìn lại những vấn đề và sự kiện gắn với các giai đoạn mà mình đã từng trải qua. Bà cũng thích đọc thêm sách liên quan đến lĩnh vực y tế để vận dụng chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình.

Bà Hợp kể: “Từ hồi còn học phổ thông, tôi đã mê các tác phẩm “Ruồi trâu”, “Tam quốc diễn nghĩa”, “Sông Đông êm đềm”… Đến giờ, không ngày nào tôi không đọc, tối thiểu 2 giờ/ngày. Sách thì vừa mua, vừa mượn của những người thân quen”.

Qua nhiều năm, tủ sách gia đình bà ngày một đầy thêm với nhiều đầu sách như “Hồ Chí Minh toàn tập”, “Truyện Kiều”, “Quyền con người trong thế giới hiện đại”, “Phạm Xuân Ẩn - tên người như cuộc đời”…

Sách là một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của bà Nguyễn Thị Hồng Hợp. Ảnh: P.D

Ngoài đọc để rèn trí nhớ, thỉnh thoảng bà còn nghe sách nói (audio book) khi làm việc nhà. Thậm chí, bà còn có một cuốn sổ tay điểm lại nội dung chính của những cuốn sách hay, những phóng sự chuyên đề đáng xem trên sóng truyền hình.

Bà nói vui rằng cuốn sổ “toàn những ghi chép linh tinh”, nhưng qua từng trang, những điều tâm đắc lại được bà lưu giữ theo cách riêng của mình.

Không chỉ tìm niềm vui qua những trang sách, một số người cao tuổi còn chủ động làm quen với những cách tiếp nhận kiến thức mới. Bà Ma Thị Bắc (73 tuổi, trú tổ dân phố 4 Trà Bá, phường Hội Phú) là một trường hợp như vậy.

Từng viral mạng xã hội được nhiều người nể phục với hình ảnh tập gym, nâng tạ để nâng cao sức khỏe ở tuổi ngoài 70, cựu giáo viên này còn duy trì thói quen đọc sách, nghe podcast.

Bà Ma Thị Bắc tại lễ trao giải cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2026. Ảnh: P.D

Với bà, sức khỏe thể chất và tinh thần luôn song hành để có một cuộc sống khỏe mạnh, vui vẻ. Tinh thần ham học hỏi ấy còn thể hiện khi bà tham gia cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” cấp tỉnh năm 2026.

Tại lễ trao giải diễn ra giữa tháng 7, bà là thí sinh cao tuổi nhất được trao giải dù đây mới là lần đầu tham gia. Bà giành giải ba với phần giới thiệu cuốn “Quẳng gánh lo đi và vui sống” của Dale Carnegie.

Để thực hiện clip dự thi, bà Bắc còn tự mày mò học cách sử dụng ChatGPT hỗ trợ một số khâu kỹ thuật mà không cần nhờ đến con cháu.

Với quan niệm dù ở tuổi nào cũng không bao giờ dừng việc học, bà Bắc cho hay bản thân rất thích đọc sách về chủ đề phát triển bản thân để luôn sống vui, sống khỏe.

“Nếu các bạn trẻ trưởng thành cùng sách thì mình sống vui cùng sách. Còn yêu cuộc sống thì sẽ còn học tập, cống hiến” - bà Bắc nhấn mạnh.