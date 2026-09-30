Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Văn hóa

Văn hóa Gia Lai trong kỷ nguyên mới Văn học - Nghệ thuật

Gia Lai: Trang nghiêm lễ rước giác linh Đức Thánh Trần

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ĐOÀN NGỌC NHUẬN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 29-9 (nhằm ngày 19-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ rước giác linh Đức Thánh Trần từ Tượng đài Trần Hưng Đạo ở làng biển Hải Minh (tổ 1, phường Quy Nhơn) về an vị tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (số 596/17 đường Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn).

Đây là một nghi lễ trong khuôn khổ Lễ tưởng niệm 726 năm (1300 - 2026) ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Đức Thánh Trần) do phường Quy Nhơn tổ chức từ ngày 28 đến 30-9 (tức ngày 18 đến 20-8 âm lịch).

tien-hanh-nghi-le-dang-huong-cung-kinh-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tran-2.jpg
tien-hanh-nghi-le-dang-huong-cung-kinh-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tran-1.jpg
Tiến hành nghi lễ dâng hương, cúng kinh rước giác linh Đức Thánh Trần. Ảnh: Ngọc Nhuận

Trong không khí trang nghiêm, đoàn rước linh tượng Đức Thánh Trần với sự tham gia của ban nghi lễ, lãnh đạo phường Quy Nhơn, cùng đông đảo người dân di chuyển từ Đền thờ đến Tượng đài Trần Hưng Đạo để thực hiện các nghi lễ.

Trước án tiền tại Tượng đài Trần Hưng Đạo, lãnh đạo địa phương cùng người dân thành kính dâng hương bày tỏ lòng tri ân công đức anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo - người có công lớn cùng quân dân triều Trần đánh đuổi giặc ngoại xâm Nguyên-Mông, bảo vệ bờ cõi Đại Việt ở thế kỷ XIII.

trang-nghiem-le-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tran-tai-quy-nhon.jpg
Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ rước giác linh là một trong những nghi lễ quan trọng trong lễ giỗ Đức Thánh Trần ở Quy Nhơn, góp phần duy trì tín ngưỡng thờ phụng Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Trần Hưng Đạo) trong đời sống cộng đồng. Hoạt động cũng là dịp để người dân, du khách tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, góp phần giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và ý thức gìn giữ di sản văn hóa địa phương.

doan-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tran-ve-nhap-dien-tai-den-tho-anh-hung-dan-toc-tran-hung-dao-1.jpg
Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ngọc Nhuận
di-chuyen-bang-duong-bien-dua-an-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tran-ve-den-tho.jpg
Di chuyển bằng đường biển đưa án rước giác linh Đức Thánh Trần về đền thờ. Ảnh: Ngọc Nhuận
doan-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tran-ve-nhap-dien-tai-den-tho-2.jpg
doan-ruoc-giac-linh-duc-thanh-tran-ve-nhap-dien-tai-den-tho-1.jpg
Đoàn rước giác linh Đức Thánh Trần về nhập điện tại đền thờ. Ảnh: Ngọc Nhuận

Lễ giỗ Đức Thánh Trần sẽ được tổ chức chính thức vào sáng 30-9 (tức ngày 20 - 8 âm lịch) tại Đền thờ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo, gồm các nghi lễ cổ truyền: Học trò gia lễ, dâng hương, khai kinh cầu quốc thái dân an, tri niệm công đức Đức Thánh Trần, vọng cúng anh linh các anh hùng liệt sĩ...

le-cung-an-vi-giac-linh-duc-thanh-tran-nhap-dien-tai-den-tho-1.jpg
Lễ cúng an vị giác linh Đức Thánh Trần nhập điện tại đền thờ. Ảnh: Ngọc Nhuận
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Lễ giỗ Đức Thánh Trần từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa tâm linh của người dân Quy Nhơn. Ảnh: Ngọc Nhuận

Phường Quy Nhơn tổ chức lễ giỗ Đức Thánh Trần

(GLO)-Sáng 11-10 (nhằm ngày 20-8 âm lịch), UBND phường Quy Nhơn tổ chức lễ tưởng niệm 725 năm (1300 - 2025) ngày húy kỵ Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo (Quốc công tiết chế Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn) -người được nhân dân Việt Nam tôn xưng là Đức Thánh Trần.

Có thể bạn quan tâm

Gần 100 học sinh Trường THCS Phạm Hồng Thái (phường Pleiku) tham gia ngoại khóa đọc sách sáng 22-9. Ảnh: P.D

Khi thư viện trở thành không gian trải nghiệm

Văn hóa

(GLO)- Không chỉ đọc sách, học sinh còn được vui chơi và trải nghiệm nhiều hoạt động bổ ích. Cách làm này đang giúp các buổi ngoại khóa đọc sách tại Thư viện Pleiku (tỉnh Gia Lai) gần gũi, hấp dẫn hơn với học sinh, qua đó từng bước phát triển văn hóa đọc trong trường học.

Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

Đám cưới, đám tang không được mở nhạc sau 22h

Văn hóa

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy ký ban hành văn bản hợp nhất quy định về việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, yêu cầu tổ chức, cá nhân phải bảo đảm việc cưới, việc tang và lễ hội không trái với thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Rạo rực mùa dã quỳ về…

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Không hiểu sao cứ mỗi dịp cuối hạ sang thu, tôi cùng nhóm bạn một thời là những công dân phố núi (Tây Gia Lai), nay định cư tại TP. Hồ Chí Minh lại rạo rực, háo hức rủ nhau về trải nghiệm mùa hoa dã quỳ - cồng chiêng phố núi đến vậy…

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10.

Cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai năm 2026 sẽ diễn ra trong tháng 10

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa thông tin về cuộc thi Giọng hát hay tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 với chủ đề “Giai điệu tự hào”. Cuộc thi dự kiến diễn ra trong tháng 10, nhằm phát hiện giọng hát có triển vọng, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn tỉnh.

Ơn Người từ một triển lãm

Ơn Người từ một triển lãm

Văn học - Nghệ thuật

(GLO)- Những bức ảnh về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh được chọn lọc, trưng bày tại Bảo tàng Pleiku đã thu hút công chúng trong dịp Quốc khánh năm nay, như một lời khẳng định: “Miền Nam nhớ mãi ơn Người”.

null