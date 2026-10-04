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Thẻ văn hóa quốc gia là gì, người được cấp có thể sử dụng ra sao?

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NHÃ UYÊN (theo Vietnamnet, TTO)

(GLO)- Thẻ văn hóa quốc gia được đề xuất nhằm hỗ trợ một số nhóm đối tượng có điều kiện tiếp cận, sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa, qua đó mở rộng cơ hội thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đang xây dựng dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, trong đó đề xuất thiết lập thẻ văn hóa quốc gia để hỗ trợ người dân sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

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Các nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ dân tộc giới thiệu văn hóa Việt Nam. Ảnh: Thanh Hiệp/TTO

Theo nội dung đề xuất, thẻ văn hóa quốc gia được cấp cho một số nhóm đối tượng, gồm học sinh, sinh viên, người có công với cách mạng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và một số đối tượng chính sách khác theo quy định.

Thẻ được định hướng trở thành công cụ để thực hiện chính sách hỗ trợ tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa. Việc cấp và sử dụng thẻ dự kiến được thực hiện trên một hệ thống thống nhất trên phạm vi cả nước.

Đáng chú ý, các chính sách hỗ trợ tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa do địa phương ban hành cũng có thể được tích hợp trên hệ thống này.

Về cách sử dụng, người được cấp thẻ có thể được hưởng chính sách hỗ trợ khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp văn hóa thuộc phạm vi được quy định. Tuy nhiên, dự thảo luật hiện chưa xác định cụ thể mỗi người được hỗ trợ bao nhiêu, sử dụng thẻ tại những địa điểm nào hay được miễn, giảm những dịch vụ cụ thể nào.

Các nội dung này dự kiến sẽ được Chính phủ quy định chi tiết, trong đó có việc xác định đối tượng và mức hỗ trợ, phương thức thanh toán, quyết toán, thu hồi kinh phí hỗ trợ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan.

Theo cơ quan soạn thảo, chính sách này hướng đến việc tạo điều kiện để các nhóm đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên và những người có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận thuận lợi hơn với các sản phẩm, dịch vụ văn hóa. Qua đó, chính sách cũng được kỳ vọng góp phần kích thích nhu cầu tiêu dùng và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa.

Trong quá trình thẩm tra dự thảo luật, Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội đề nghị cân nhắc tên gọi “thẻ văn hóa quốc gia” và xem xét đổi thành “thẻ phúc lợi văn hóa”.

Theo cơ quan thẩm tra, tên gọi “thẻ phúc lợi văn hóa” có thể phù hợp hơn với bản chất của chính sách, bởi đối tượng thụ hưởng chủ yếu là các nhóm được ưu tiên và mục tiêu chính là hỗ trợ người dân tiếp cận, thụ hưởng các giá trị văn hóa.

Đề xuất về thẻ văn hóa quốc gia được đặt trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, từng bước mở rộng thị trường và nâng cao khả năng tiếp cận các sản phẩm, dịch vụ văn hóa của người dân.

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