(GLO)- Sáng 29-8, tại phường Quy Nhơn, Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai đã khai mạc Liên hoan, Triển lãm, Hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II - 2026. Sự kiện thu hút hơn 1.500 tác phẩm sinh vật cảnh cùng khoảng 30.000 sản phẩm hoa, cây cảnh thương mại.

Dự lễ khai mạc có Tiến sĩ Nguyễn Hữu Vạn - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; ông Nguyễn Văn Thiện - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam; ông Nguyễn Duy Quý - nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc. Ảnh: K.H

Về phía tỉnh Gia Lai có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cùng đại diện lãnh đạo Hội Sinh vật cảnh Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, các sở, ban, ngành, địa phương, nghệ nhân, nhà vườn và đông đảo người yêu thích sinh vật cảnh.

Ông Trần Ngọc Thanh - Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai phát biểu khai mạc. Ảnh: K.H

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai Trần Ngọc Thanh nhấn mạnh: Đây là sự kiện rất ý nghĩa trong không khí cả nước chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2-9, đồng thời hưởng ứng các hoạt động của Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và chào mừng Đại hội Hội Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031.

Được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã, phường, sự phối hợp, giúp đỡ nhiệt tình của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, sự đồng hành của các nhà tài trợ, Ban tổ chức cùng các hội viên, nghệ nhân, nhà vườn đã khắc họa nên một bức tranh đầy ắp sắc màu tại Quảng trường Trung tâm Quy Nhơn, góp phần tô điểm thêm cho phố biển Quy Nhơn vốn dĩ hiền hòa xinh đẹp nay càng thêm lung linh, rực rỡ, xứng đáng danh hiệu là “Đô thị Du lịch sạch ASEAN năm 2026".

Ban Tổ chức vinh danh các nhà tài trợ. Ảnh: K.H

Theo Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh Việt Nam Nguyễn Hữu Vạn, điểm nổi bật của sự kiện lần này là bên cạnh các tác phẩm sinh vật cảnh có giá trị nghệ thuật, số lượng sản phẩm phục vụ mục đích thương mại ngày càng phong phú. Đây được xem là xu hướng đưa sinh vật cảnh từng bước trở thành sản phẩm hàng hóa, góp phần phát triển lĩnh vực này theo hướng kinh tế sinh thái, kinh tế nông nghiệp, tạo thêm thu nhập cho nghệ nhân, nhà vườn.

Tặng cờ lưu niệm cho các tổ chức, cá nhân tham dự sự kiện. Ảnh: K.H

Phát biểu chào mừng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp cho biết: Liên hoan, Triển lãm, Hội thi Sinh vật cảnh tỉnh Gia Lai mở rộng lần thứ II - 2026 là một trong những hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia-Gia Lai 2026 với chủ đề “Gia Lai-Đại ngàn chạm tới biển xanh”.

Sự kiện là dịp để các nghệ nhân, nhà vườn, câu lạc bộ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu các tác phẩm đặc sắc; đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế sinh vật cảnh gắn với hoạt động du lịch của tỉnh.

Các đại biểu cắt băng khai mạc sự kiện. Ảnh: K.H

Bên cạnh hoạt động trưng bày, trong khuôn khổ sự kiện còn có hội thi chim và chương trình đấu giá các tác phẩm sinh vật cảnh. Dịp này, Ban tổ chức trao 20 suất học bổng với tổng số tiền 10 triệu đồng hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh dịp đầu năm học mới.