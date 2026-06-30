Gia Lai: Truyền thông về việc chung tay xây dựng đời sống văn hóa

(GLO)- Tối 29-6, tại Công viên Chương Dương, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND phường Quy Nhơn Nam tổ chức chương trình truyền thông “Tình phường nghĩa phố - Chung tay xây dựng đời sống văn hóa” năm 2026.

Tại chương trình, nhiều hoạt động truyền thông được tổ chức dưới hình thức sân khấu hóa qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm tuyên truyền, giao lưu hỏi - đáp xoay quanh nội dung xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

Qua đó, truyền tải thông điệp về tinh thần đoàn kết, nghĩa tình xóm giềng, xây dựng nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa và phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân trong cộng đồng.

Tiểu phẩm “Tình phường nghĩa phố” được biểu diễn tại chương trình. Ảnh: Phan Tuấn

Điểm nhấn của chương trình là phần tọa đàm, chia sẻ kinh nghiệm của các bí thư chi bộ, trưởng khu phố cùng đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu về những cách làm thiết thực trong xây dựng “Gia đình văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”, góp phần lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả từ thực tiễn cơ sở.

Chương trình nằm trong khuôn khổ Đề án truyền thông về phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tầm nhìn đến năm 2030 nhằm tiếp tục tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng đời sống văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt và nhân rộng các mô hình hiệu quả trong phong trào.

Các bí thư chi bộ, trưởng khu phố cùng đại diện các gia đình văn hóa tiêu biểu giao lưu tại chương trình. Ảnh: Phan Tuấn

Thông qua hình thức truyền thông trực tiếp kết hợp sân khấu hóa và tương tác cộng đồng, chương trình góp phần nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, trách nhiệm của mỗi cá nhân, mỗi gia đình trong xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; tiếp tục lan tỏa phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.