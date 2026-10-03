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Trường Chính trị tỉnh Gia Lai bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị khóa 36

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Sáng 3-10, tại phường Quy Nhơn, Trường Chính trị tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị khóa 36 (hệ không tập trung) khóa học năm 2025 -2026. Dự lễ bế giảng có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Tham gia lớp Trung cấp chính trị khóa 36 có 50 học viên được duyệt ban đầu. Sau quá trình sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp, số học viên tiếp tục tham gia và hoàn thành khóa học là 31 người, đều là cán bộ, sĩ quan thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai.

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Ông Ngô Khắc Ngọc - Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Gia Lai (thứ 6 từ trái sang) trao bằng tốt nghiệp cho các học viên. Ảnh: Trung Nghĩa

Sau 18 tháng học tập, rèn luyện, các học viên đã hoàn thành đầy đủ chương trình gồm 5 khối kiến thức với 13 học phần; thực hiện 13 bài thi, 1 bài thu hoạch nghiên cứu thực tế và 3 bài thi tốt nghiệp hoặc làm khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy định.

Trong quá trình học tập, học viên được trang bị những kiến thức cơ bản và cần thiết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; những vấn đề cơ bản về nhà nước và pháp luật cũng như quản lý ngành, lĩnh vực nói chung và công tác Mặt trận, đoàn thể; được nghiên cứu và thực hành các kỹ năng lãnh đạo, quản lý…

Kết thúc khóa học, 31 học viên được công nhận tốt nghiệp (đạt 100%), trong đó có 5 học viên đạt loại giỏi, 26 học viên xếp loại khá.

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Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Ngô Khắc Ngọc tặng giấy khen cho các học viên có thành tích cao trong học tập và rèn luyện. Ảnh: Trung Nghĩa

Tại buổi lễ, Trường Chính trị tỉnh đã trao bằng tốt nghiệp cho các học viên và tặng giấy khen cho 3 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

Khóa học góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị, năng lực lãnh đạo, quản lý và vận dụng kiến thức vào thực tiễn công tác cho đội ngũ cán bộ, sĩ quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

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