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Phường Thống Nhất thu ngân sách nhà nước bằng 138% kế hoạch

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ANH HUY ANH HUY
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(GLO)- Chiều 28-9, Đảng ủy phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp hành Đảng bộ phường (mở rộng) khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo một số cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

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Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: B.B

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy phường Thống Nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế địa phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng; các lĩnh vực thương mại, dịch vụ và công nghiệp có nhiều chuyển biến.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 151,2 triệu USD, bằng 287% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến ngày 31-8 đạt hơn 160,6 tỷ đồng, bằng 138% kế hoạch UBND tỉnh giao. Công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng và bảo vệ môi trường được tăng cường; tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, xử lý đạt 94%.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được triển khai đồng bộ. Công tác giáo dục, y tế, bảo đảm an toàn thực phẩm và chuyển đổi số tiếp tục có chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong 9 tháng, Đảng bộ phường kết nạp 24 đảng viên mới; tổ chức 3 đợt trao tặng Huy hiệu Đảng cho 541 đảng viên. Đến ngày 16-9, có 2.223/2.753 đảng viên sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 80,7%; 35/43 chi bộ thực hiện sinh hoạt trên nền tảng số, đạt 81,39%.

Đối với nhiệm vụ 3 tháng cuối năm, phường Thống Nhất xác định tập trung lãnh đạo, triển khai các giải pháp hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu đề ra. Theo đó, phường tiếp tục chú trọng công tác phát triển đảng viên, hoàn thành chương trình kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, phường tập trung khai thác các nguồn thu, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường; tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án kêu gọi đầu tư.

Cùng với đó, phường tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, giảm hồ sơ trễ hạn; tăng cường các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển quân năm 2027; tiếp tục chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân,

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