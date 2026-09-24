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Gia Lai: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 200 cán bộ hội nông dân

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)-Sáng 24-9, Hội Nông dân tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội năm 2026 cho 200 cán bộ hội nông dân đến từ 67 xã, phường khu vực phía Đông tỉnh.

Trong 2 ngày, 200 cán bộ hội nông dân được quán triệt, cập nhật nhiều nội dung, gồm: Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2026-2031; hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về một số vấn đề cụ thể trong thi hành Điều lệ Hội; quy định về thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phí và xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ hội; hướng dẫn tổ chức, hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

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Quang cảnh Hội nghị tập huấn. Ảnh: Bình Dương

Bên cạnh đó, các đại biểu được trang bị kỹ năng, phương pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền của hội nông dân trong tình hình mới; nghiệp vụ kiểm tra, giám sát và trao đổi kinh nghiệm trong tổ chức các hoạt động hội ở cơ sở.

Thông qua hội nghị, cán bộ hội cơ sở được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, nắm vững các quy định, hướng dẫn mới; qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động hội và hiệu quả tuyên truyền, vận động hội viên tại địa phương.

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