Dâng hoa, dâng hương kỷ niệm 61 năm Chiến thắng Thuận Ninh

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Văn Thiện - nguyên Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Xuân Dương - nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Duy Quý - nguyên Quyền Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Ý - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Lê Minh Lực - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Bình Hiệp.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã dâng hoa, dâng hương thành kính bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc các anh hùng liệt sĩ; tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của chiến sĩ, đồng bào đã chiến đấu và anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược.

﻿ Đại biểu và nhân dân xã Bình Hiệp dâng hoa tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: ĐVCC

Cách đây 61 năm với kế hoạch “tìm diệt” và “bình định”, Đế quốc Mỹ và bọn tay sai đã tiến hành các cuộc hành quân với âm mưu tìm diệt quân chủ lực và cơ quan lãnh đạo kháng chiến của ta, ra sức bình định nông thôn để quét sạch cơ sở cách mạng.

Các đại biểu dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Chiến thắng Thuận Ninh. Ảnh: ĐVCC

Tại xã Bình Tân (cũ) - nay là xã Bình Hiệp, ngày 18-9-1965, sau khi phát hiện quân chủ lực của ta đóng ở Thuận Ninh, Đế quốc Mỹ liền cho 60 trực thăng chở 2.000 quân, thuộc Lữ đoàn 1, Sư đoàn dù 101 bất ngờ đổ xuống thung lũng Thuận Ninh. Mặc dù quân số ít hơn địch rất nhiều, nhưng Tiểu đoàn 2 thuộc Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Sao Vàng cùng với quân dân du kích xã Bình Hiệp chống trả những đòn quyết liệt, đập tan trận càn của địch, quân Mỹ buộc phải rút lui với những tổn thất nặng nề, 200 lính Mỹ bị tiêu diệt, 11 máy bay bị bắn rơi...

Chiến thắng Thuận Ninh đã góp phần tô thắm lịch sử vẻ vang của dân tộc trong sự nghiệp kháng chiến chống Đế quốc Mỹ xâm lược; cùng với nhân dân cả nước hoàn thành cuộc Cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc.