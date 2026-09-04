Phường Quy Nhơn Đông và xã Bình Phú trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên

Tại phường Quy Nhơn Đông, đợt này có 52 đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Đảng bộ xã Bình Phú có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.
Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 địa phương khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, sự kiên trung và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.
Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.