Phường Quy Nhơn Đông và xã Bình Phú trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho đảng viên

(GLO)- Ngày 4-9, Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông và xã Bình Phú (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 2-9 cho các đảng viên.

Tại phường Quy Nhơn Đông, đợt này có 52 đảng viên được trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 6 đảng viên được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường Quy Nhơn Đông Huỳnh Ngọc Hoàng trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: ĐVCC

Đảng bộ xã Bình Phú có 1 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 1 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 19 đảng viên nhận Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng và 1 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Tại buổi lễ, lãnh đạo 2 địa phương khẳng định, Huy hiệu Đảng là phần thưởng cao quý của Đảng, ghi nhận quá trình phấn đấu, rèn luyện, sự kiên trung và những đóng góp của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng cũng như công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, đất nước.

Thường trực Đảng ủy xã Bình Phú trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Châu Thị Tuyết (thôn Phú Thịnh). Ảnh: Khoa Đoàn

Các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào; đồng thời, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, tinh thần tiên phong, gương mẫu, đóng góp xây dựng địa phương ngày càng phát triển.