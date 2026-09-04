Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Gia Lai dự sinh hoạt Chi bộ thôn Hòa Hiệp

(GLO)- Sáng 4-9, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, dự sinh hoạt Chi bộ thường kỳ tháng 9 tại thôn Hòa Hiệp, xã Bình Phú. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Thứ, Bí thư Đảng ủy xã Bình Phú.

Thôn Hòa Hiệp hiện có 1.057 hộ, với hơn 4.000 người dân; Chi bộ thôn có 51 đảng viên, trong đó 36 đảng viên đang sinh hoạt và 2 đảng viên dự bị.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành sinh hoạt của Chi bộ thôn Hòa Hiệp. Ảnh: Nam Phú

Tại buổi sinh hoạt, sau khi thông tin những nội dung trọng tâm trong Bản tin sinh hoạt chi bộ tháng 9, đồng chí Trần Trọng Quang, Bí thư Chi bộ thôn, quán triệt một số nghị quyết, chỉ thị, kết luận và văn bản của cấp trên. Các đảng viên tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9.

Trong tháng 8, Chi bộ thôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Chi bộ cũng vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy rừng; chăm sóc, thu hoạch lúa vụ hè, vụ thu; phối hợp với Trạm Y tế phun thuốc, xử lý các khu vực có dịch sốt xuất huyết; thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; tham gia chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn thôn.

Bên cạnh đó, Chi bộ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đảng viên thực hiện các quy định, quy chế, góp phần bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thảo luận về nhiệm vụ tháng 9, các đảng viên tập trung đề ra giải pháp tiếp tục tuyên truyền, quán triệt và thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Trung ương, Tỉnh ủy và Đảng ủy xã; vận động Nhân dân đồng thuận, thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Quy Nhơn - Pleiku; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và dịch sốt xuất huyết; chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chi bộ cũng đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm giải quyết một số tồn tại, vướng mắc, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thôn.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ (đứng giữa) trao tặng phần quà cho Chi bộ thôn Hòa Hiệp. Ảnh: Nam Phú

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ đánh giá cao công tác chuẩn bị, tổ chức và điều hành sinh hoạt của Chi bộ thôn Hòa Hiệp. Đồng chí ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự tham gia thảo luận sôi nổi của các đảng viên, nhất là đối với những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, sinh kế của người dân; đồng thời đánh giá cao vai trò của Chi bộ trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao đổi, gợi ý một số giải pháp tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc; đề nghị Chi bộ tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao đời sống Nhân dân, tăng cường đoàn kết, chung sức xây dựng thôn Hòa Hiệp ngày càng phát triển. Đồng chí cũng lưu ý Chi bộ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị và điều hành sinh hoạt; bảo đảm nội dung thiết thực, phù hợp, đúng quy định, đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiền phong, gương mẫu của mỗi đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ trao tặng phần quà hỗ trợ Chi bộ thôn Hòa Hiệp sửa chữa, khắc phục hệ thống chiếu sáng trên các tuyến đường của thôn.